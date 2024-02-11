Мастер любовных драм: Как актёр Цыганов бросил семерых детей ради романа со Снигирь Российский актёр Евгений Цыганов, сыгравший главную роль в нашумевшей экранизации "Мастера и Маргариты", хранит скелеты в шкафу. Лайф рассказывает подробнее о его личной жизни. 10 февраля, 21:43 Актёр Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuliasnigir

Вокруг фильма по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (18+) режиссёра Михаила Локшина, покинувшего Россию и придерживающегося антивоенной позиции, продолжается активная дискуссия. Одной из тем для обсуждения является игра 44-летнего Евгения Цыганова, который воплотил на экране образ Мастера. Одни считают, что он чётко передал настроение своего персонажа, другим же он показался слишком угрюмым и скучным.

Мастер

До выхода фильма Цыганов говорил о своей роли в интервью "Кинопоиску" так: "Мне кажется, что говорить о бескомпромиссности Мастера не совсем корректно. Речь скорее об обречённости. То, что он делает, не нужно обществу, людям — никому. И тут появляется женщина, которая говорит: "Мне это нужно".

Интересно, что Маргариту, возлюбленную Мастера, в фильме играет законная жена Цыганова — Юлия Снигирь. Супруги впервые за долгое время снялись в одной картине, да ещё и сыграли пару. Однако Юлия заявила, что они часто ругались из-за съёмок.

"У нас были такие истории, что пока мы доехали до площадки, то поссорились по поводу сцены, которую сейчас будем снимать, так, что даже не разговаривали. Забавно, потому что у нас была какая-то милая сцена как раз. Миша Локшин сказал: "Господи, ну я так и знал, что вот это начнётся", — призналась Снигирь в интервью ОК.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Фото © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Сейчас же, когда новую экранизацию известного романа посмотрели многие, Цыганов с иронией отреагировал на критику. "Откуда столько экспертов по Булгакову? Ведь недавно все казанские пацаны были", — отметил Евгений в своих соцсетях, намекая на скандальный сериал "Слово пацана".

Бросил беременную жену с шестью детьми

В жизни история любви Снигирь и Цыганова похожа на сценарий драматического фильма не меньше. Актёры познакомились на съёмках сериала "С чего начинается Родина". Между актёрами мгновенно вспыхнула страсть. Юлия практически сразу же забеременела и в 2016-м родила сына Фёдора. Всё бы ничего, но на тот момент гражданская жена Цыганова, актриса Ирина Леонова, тоже находилась в положении. Женщина готовилась подарить любимому мужчине уже седьмого ребёнка. Однако это не остановило Евгения, чтобы завести новый роман.

СМИ утверждали, что Цыганов даже не приехал в роддом встречать Леонову, которая родила девочку Веру. Но при этом он готовился стать отцом для совместного ребёнка со Снигирь.

Актёр долго не комментировал личную жизнь. Однако в интервью впервые рассказал о том периоде жизни: "У меня не было развода как такового. Но я никого не бросал: ни детей, ни Ирину. Для меня такие формулировки странные сами по себе, потому что это дорогие, близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. Это неверная формулировка. Мы с Ириной в прекрасных отношениях, общаемся… Но это жизнь, она устроена как устроена".

Евгений Цыганов с детьми. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tsyganovpictures

И, как оказалось, Леонова смогла смириться с уходом Цыганова. К тому же актёр помогает ей финансово и регулярно видится с детьми от первого брака. И Снигирь, с которой Евгений узаконил отношения в 2019 году, тепло приняла его детей. Даже на премьеру "Лего. Фильм 2" Цыганов пришёл с Юлией и отпрысками от первого брака.

— У нас отличные отношения. Мы дружим с Полей, старшей дочкой Жени. Они живут рядом с нами, в соседнем доме. Ирина — самодостаточная женщина, живёт жизнью, которой хочет жить. Она не несчастная жертва. Неуважение — так думать про неё. Она не чувствует себя покинутой, несчастной жертвой. Причина развода не совсем во мне. У них свой расклад. Меня не было в жизни этой семьи, это их общее решение, — призналась Снигирь в интервью.

Такой идиллии остаётся только позавидовать. Союз же Снигирь и Цыганова считается одним из самых красивых в актёрском сообществе. И Локшин удачно снял их вместе в ярких и необычных образах.

Актёр Евгений Цыганов в спектакле "Я — Сергей Образцов" в Государственном академическом Центральном театре кукол имени Образцова. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев Какая роль Евгения Цыганова вам нравится больше всего? 0 Роль Мастера в фильме "Мастер и Маргарита" Роль принца в сериале "Нежность" Роль капитана Леонида Киценко в фильме "Битва за Севастополь" Ни одна из перечисленных ролей

Авторы Кира Громова