Мастер из легендарной экранизации Бортко пожалел, что сходил на премьеру с Цыгановым и Снигирь

Народный артист России Александр Галибин, блистательно сыгравший роль Мастера в легендарной экранизации романа "Мастер и Маргарита" режиссёра Владимира Бортко, уже посмотрел громкую премьеру с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь. По словам мэтра, к фильму он остался равнодушен и с произведением Михаила Булгакова его роднят только имена главных персонажей.

"Там есть вещи, которых просто не может быть никогда в экранизации Булгакова. Например, Мастер никогда не может встретиться с Воландом, потому что это невозможно изначально, это два антагониста", — пояснил Галибин в эфире НСН.

По словам актёра, режиссёр Михаил Локшин полностью исказил смысл произведения, дописал диалоги, придумал сцены, которых нет в романе, и поменял сюжетные линии, которые менять невозможно. В результате те зрители, которые не читали оригинала, вообще не поняли ничего из того, что им показали.