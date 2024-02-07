Мастер из легендарной экранизации Бортко пожалел, что сходил на премьеру с Цыгановым и Снигирь
Актёр Галибин не понял, зачем в "Мастере и Маргарите" исказили смысл романа
Александр Галибин и Анна Ковальчук в ролях Мастера и Маргариты в сериале 2005 года. Фото © Сайт "Кинопоиск"
Народный артист России Александр Галибин, блистательно сыгравший роль Мастера в легендарной экранизации романа "Мастер и Маргарита" режиссёра Владимира Бортко, уже посмотрел громкую премьеру с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь. По словам мэтра, к фильму он остался равнодушен и с произведением Михаила Булгакова его роднят только имена главных персонажей.
"Там есть вещи, которых просто не может быть никогда в экранизации Булгакова. Например, Мастер никогда не может встретиться с Воландом, потому что это невозможно изначально, это два антагониста", — пояснил Галибин в эфире НСН.
По словам актёра, режиссёр Михаил Локшин полностью исказил смысл произведения, дописал диалоги, придумал сцены, которых нет в романе, и поменял сюжетные линии, которые менять невозможно. В результате те зрители, которые не читали оригинала, вообще не поняли ничего из того, что им показали.
"Фильм я посмотрел от начала до конца, остался абсолютно холоден, даже пожалел, что сходил на него", — добавил артист.
Ранее в Госдуме предложили национализировать фильм "Мастер и Маргарита", чтобы это приносило деньги в казну. Картину на государственные средства снял режиссёр Михаил Локшин, который страстно поддерживает Украину. Режиссёр Андрей Кончаловский отметил, что не собирается смотреть киноленту, чьё проклятие нашло режиссёра-заукраинца. А неподражаемый Александр Адабашьян, известный по роли Берлиоза в экранизации 2005 года, удивился неспособности сценаристов понять нетленное произведение. Он рассказал, что видел несколько интерпретаций кинодеятелей, которые просто не передают смысл романа.