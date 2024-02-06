Бал у Сатаны: Почему звёзды новой экранизации "Мастера и Маргариты" Цыганов и Снигирь выступают против СВО В новом фильме "Мастер и Маргарита" главные роли сыграли супружеская пара Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Он — открыто осуждает СВО, она — не видит разницы между советским Смершем и гитлеровскими СС. Как живут актёры? 5 февраля, 21:40 Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Коллаж © Life.ru. Фото © "Мастер и Маргарита". Режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru, © Shutterstock

Как Цыганов и Снигирь относятся к СВО

Когда началась спецоперация, Евгений Цыганов выложил в Сеть видеообращение к соотечественникам с её публичным осуждением.

— Меня зовут Евгений Цыганов, и я против войны! — заявил он. — Наши деды, которые воевали бок о бок, не могли себе представить, что когда-то Россия будет бросать на Киев какие-то бомбы. Или на Харьков. Вы мне скажете: "На Донбассе восемь лет убивали людей!" Да, но эту проблему нужно было решать! А война — не решение. Во мне течёт украинская кровь. Мой прадед из Украины.

Впоследствии актёр заявит в большом интервью Ксении Собчак, что никаких неонацистов в Незалежной нет, а на самом деле в подворотнях там поют "Стиляга из Москвы". Мол, он в этом убедился лично, потому что ездил на Украину сразу после событий 2014 года.

Публичное осуждение СВО Евгением Цыгановым. Видео © Youtube / ОбъединивШИЕСя СТРАНЫ

Звоночки по поводу позиции Евгения Цыганова имелись уже давно. Например, в 2018 году он публично выступил в поддержку украинского террориста Олега Сенцова*, которого российская Фемида осудила за организацию диверсионной группы "Правого сектора"** и проведение террористических актов в Крыму. Подписчики упрекнули актёра в двойных стандартах, почему же он молчит и никак не комментирует карательные операции Киева против мирных жителей Донбасса. На эту претензию ответила за мужа его супруга — Юлия Снигирь.

— Какая же мразота вы всё-таки! — написала актриса.

В отличие от Цыганова, Юлия Снигирь публичных осуждений СВО не записывала, но регулярно постит высказывания в духе "я сейчас не в силах" и "нельзя убивать людей", а также пацифистские хештеги. По сведениям светских папарацци, в разгар частичной мобилизации осенью 2022 года она не пускала сотрудников военкомата в свой подъезд.

Как выяснил Лайф, в своём заброшенном аккаунте "Твиттера" она как-то репостнула бредни иноагента Леонида Гозмана о том, что нет разницы между советским Смершем и гитлеровскими СС.

Снигирь приравняла СССР и гитлеровскую Германию. Фото © X / juliasnigir

Справедливости ради, Юлия Снигирь помогает вещами первой необходимости и деньгами украинским беженцам, которые осели в России или находятся в нашей стране транзитом.

Напомним, ранее разразился скандал вокруг режиссёра "Мастера и Маргариты" Михаила Локшина. Как выяснил Лайф, он страстно поддерживает Украину, открыто осуждает СВО и постоянно тиражирует фейки о Российской армии. Общественность была в шоке: как такой человек мог получить деньги из бюджета?

Почему Цыганова осуждали за отношения со Снигирь

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь познакомились в 2014 году на съёмках фильма "С чего начинается Родина". В то время актёр жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, которая ждала от него седьмого ребёнка. Вскоре стало известно, что Цыганов ушёл из семьи в объятия Снигирь. В 2016-м у пары родился сын, в 2019-м они официально оформили свои отношения. Поначалу молодожёны ничего не комментировали и буквально прятались от журналистов. Травля общественности всё же заставила Евгения Цыганова объясниться, вот только его слова вызвали ещё большее недоумение.

Чета Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / аккаунт yuliasnigir

— Не было как такового развода, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно — детей или женщину. Это действительно противная неверная формулировка для меня. Самая главная неправда — это что есть какое-то расставание, — так Цыганов утверждает, что вообще не бросал близких.

И Цыганов, и Снигирь происходят из интеллигентных семей. Его родители работали в московском НИИ "Титан", где производились СВЧ-приборы для систем ПВО. Её семья была из Тульской области: отец — тренер по шахматам, мать — телефонистка.

Как и где живёт актёрская пара

Одна из квартир четы располагается в сталинке на Ленинском проспекте, недалеко от МГУ и Большого Московского цирка. Четыре комнаты, высокие потолки, панорамные окна во двор, французский балкон, два санузла и отличная шумоизоляция — это жильё считалось престижным в советские времена, таковым остаётся и сейчас. Примерная стоимость — 61 млн рублей.

Другая квартира находится в соседней сталинке: площадь — 100 квадратов, цена — до 50 млн рублей.

Одна из сталинок, где живут актёры, на Ленинском проспекте. Фото © Cian.ru

Ещё у семьи есть студия и двушка в блочных домах, соответственно, в центральном — Таганском — районе и спальном — у парка "Измайлово". Суммарная стоимость — от 25 млн рублей.

* Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в список террористов. ** "Правый сектор" признан террористической организацией в России.

В новой версии "Мастера и Маргариты" многие замечают либеральные стереотипы, карикатурные образы советских силовиков, тенденциозную подачу истории, подмену истории любви Мастера политической борьбой. Вы согласны с этим? 0 Я посмотрел фильм, но такого не заметил Я видел фильм, и определённая идеологическая подача была заметна Я только собираюсь посмотреть фильм Я не собираюсь смотреть этот фильм, чтобы не разочароваться

Авторы Пётр Егоров