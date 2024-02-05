Исполнитель роли Берлиоза посмотрит "Мастера и Маргариту", чьё проклятие нашло режиссёра

Актёр Александр Адабашьян, известный по роли Берлиоза в легендарной экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" 2005 года режиссёра Владимира Бортко, удивился неспособности сценаристов понять нетленное произведение. Он рассказал, что видел несколько интерпретаций кинодеятелей, которые просто не передают смысл романа.

"Кто-то увлекался всякими развесёлыми трюками, которые можно было исполнить в то время, кого-то интересовала любовная история. Для многих современных сценаристов эта история была "капустником": кто-то то же самое переносил просто в современное время, рисовали связь с современностью, где-то девушка бросалась в Патриарший пруд с криками: "Не могу изменить своим принципам!" Люди теряли суть непринятия автором СССР, что показывается и в "Собачьем сердце", например", — вспомнил "Берлиоз" в эфире НСН.

Адабашьян не смотрел новый фильм "Мастер и Маргарита", не знаком с новым поколением режиссёров и не знает, ради денег или ради творчества снимали картину. По его словам, за рубежом российские писатели пользуются популярностью. Среди них есть и Михаил Булгаков, чьи произведения иностранцы, как и многие русскоязычные люди, не понимали.

Актёр заявил, что за границей принято восхищаться, услышав фамилию "Булгаков", хотя восхищённые сами часто не читали ни одной строчки из его произведений. Эту фамилию там просто надо знать и при любом случае озвучивать, чтобы показать свою образованность, отметил Адабашьян с негодованием.