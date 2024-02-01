"Пусть приносит прибыль в казну": В Госдуме предложили национализировать фильм русофоба Локшина "Мастер и Маргарита"

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил национализировать резонансный фильм "Мастер и Маргарита", который снял режиссёр Михаил Локшин, продвигающий русофобские взгляды и осуждающий спецоперацию (СВО). В беседе с Лайфом парламентарий назвал киноленту "тупой антисоветчиной" и отметил, что в ней нет ничего общего со знаменитым романом Михаила Булгакова.

Депутат Делягин предложил национализировать фильм русофоба Локшина "Мастер и Маргарита". Видео © LIFE

"То есть если это антисоветчина, то она подрывает основы нашей истории, нашей государственности. <...> Человек получил деньги, снял фильм, при этом, как я понимаю, поддерживал ВСУ и расписывался во всех смертных грехах к ненависти России. Если это так, то национализируйте этот фильм к чёртовой матери. Пусть он приносит прибыль в казну и тем самым людям, которых так ненавидит этот режиссёр", — сказал Делягин.

Что касается снятия с проката новой экранизации романа, то депутат считает, что в этом нет необходимости. По его словам, в нашей стране никто не запрещал "дикое количество другой клеветы". В конце концов, смотреть или не смотреть киноленту Локшина — это дело каждого гражданина, добавил Делягин, отметив, что было бы неплохо снять патриотический фильм "Мастер и Маргарита".