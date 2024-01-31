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Кончаловский не будет смотреть "Мастера и Маргариту", чьё проклятие нашло режиссёра-заукраинца

Кончаловский не хочет смотреть фильм "Мастер и Маргарита" осудившего СВО Локшина

31 января, 11:48
Режиссёр Андрей Кончаловский не будет смотреть "Мастера и Маргариту" Локшина. Видео © LIFE

Режиссёр Андрей Кончаловский не будет смотреть "Мастера и Маргариту" Локшина. Видео © LIFE

Российский режиссёр Андрей Кончаловский не собирается смотреть резонансную киноленту "Мастер и Маргарита", которую снял режиссёр Михаил Локшин, продвигающий русофобские взгляды и осуждающий СВО. Об этом Кончаловский рассказал Лайфу перед встречей кандидата в президенты РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами.

Режиссёр Андрей Кончаловский не будет смотреть "Мастера и Маргариту" Локшина. Видео © LIFE

"Я не видел этот фильм. Честно говоря, не могу больше смотреть "Мастера и Маргариту". Я предпочитаю читать роман", — заявил режиссёр.

Он добавил, что интерпретация произведения на экране зачастую далека от того, что вкладывал в свой текст сам Михаил Булгаков. Кончаловский не стал комментировать проукраинскую позицию Локшина и призывы запретить фильм. Он подчеркнул, что "личные чувства к художнику всегда проецируются на то, что он делает", и от этого никуда не деться.

Страшные знаки и смерти актёров: Как дух Булгакова мешает экранизации и почему роман "Мастер и Маргарита" проклят
Страшные знаки и смерти актёров: Как дух Булгакова мешает экранизации и почему роман "Мастер и Маргарита" проклят

Напомним, общественники призвали внести в списки экстремистов и иноагентов Михаила Локшина, режиссёра, снявшего новую версию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". В соцсетях Локшин называет спецоперацию "вторжением", призывает русских каяться, хвастается донатами на нужды ВСУ, врёт про резню в Буче и оскорбляет Россию. Позже он попытался стереть свои посты. Бюджет "Мастера и Маргариты" составил почти 1,2 млрд рублей. Половину денег выделил правительственный Фонд кино, другую дали американцы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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