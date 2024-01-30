Страшные знаки и смерти актёров: Как дух Булгакова мешает экранизации и почему роман "Мастер и Маргарита" проклят Российский кинематограф много раз пытался экранизировать легендарный роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", но всегда что-то мешало. Рассказываем про самые мистические случаи и мнения, почему произведение считается проклятым. 30 января, 05:00 Обложка © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценарист Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Российские режиссёры собирались выпустить "Мастера и Маргариту" ещё с 1980-х. Однако производство фильма у многих команд не складывалось. То актёры заболеют или погибнут, то начнётся суд из-за авторских прав. Многие зрители, которые ждали выхода фильма, даже думали, что в этих событиях виноваты "потусторонние силы". Вы не поверите, но они оказались правы.

Что мешало съёмкам фильма 2024 года и причём тут дух Булгакова?

Сколько фильмов "Мастер и Маргарита" выходило? Фото © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценарист Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Фильм 2024 года, премьера которого на больших экранах состоялась 25 января, срежиссировал Михаил Локшин. В процессе производства картины тоже создавалось ощущение, что "потусторонние силы" не хотели её выхода в кинотеатрах.

Первая неудача. Изначально киноленту планировали снимать ещё в марте 2020-го. Но началась пандемия коронавируса, все надели маски и закрылись по домам на самоизоляцию. Из-за этого процесс перенесли — он начался лишь в 2021 году летом.

Вторым камнем преткновения стала невозможность договориться с американскими актёрами: Ольгой Куриленко и Гэри Олдменом. Они должны были сыграть Маргариту и Мастера. Переговоры завершились неудачно, поскольку артисты потребовали слишком большое финансовое вознаграждение.

"Мастер и Маргарита" в кино — какая чертовщина мешала выпустить фильм? Фото © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценарист Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Затем случилось ещё одно негативное событие — третье. От съёмок проекта отказался режиссёр Николай Лебедев, который создал гениальную картину "Экипаж". После этого за проект взялся другой талантливый кинодел — Михаил Локшин.

Четвёртый интересный момент: у фильма два раза менялось название. Из "Мастера и Маргариты" картина была переименована в "Воланда", а затем обратно. С таким названием фильм вышел на большие экраны.

Интересно и то, что все предыдущие версии экранизаций "Мастера и Маргариты" также сталкивались с мистикой. Только вот актёрам и киноделам везло меньше — были даже трагичные истории. Некоторые из участников съёмок погибли при загадочных обстоятельствах. Поэтому люди стали считать, что произведение проклято самим Булгаковым.

Почему "Мастер и Маргарита" — проклятый роман

Роман Михаила Булгакова считается проклятым не просто так — на это есть основания. Фото © Wikipedia

По неведомой причине беды случаются со всеми видами экранизаций книги. Несчастные случаи происходят как во время съёмки фильмов, так и при постановке спектаклей. Поэтому многие артисты предпочитают не иметь дела с этим произведением.

Мистическую историю, связанную с производством фильма, рассказывал режиссёр Владимир Наумов ещё в прошлом столетии. Он планировал воплотить книгу в жизнь, но однажды, по словам режиссёра, ему приснился призрак вдовы Михаила Булгакова. Она якобы заявила ему, что никому не удастся экранизировать это произведение. После чего Наумов отказался снимать фильм по роману.

Следующую попытку экранизировать книгу в конце 1980-х предприняли режиссёры Эльдар Рязанов и Элем Климов, но добиться взаимопонимания с инвестором проекта им не удалось.

Другую попытку показать "Мастера и Маргариту" предпринял Юрий Кара. Картина была снята и даже смонтирована, но основной инвестор проекта, фирма ТАМП, не разрешила выпустить фильм. В 1995 году она потребовала от режиссёра доделать некоторые моменты кинокартины, он отказался, и в 1999-м начался суд по поводу авторских прав. Орган государственной власти постановил, что права на картину принадлежат фирме ТАМП.

Компания приняла решение передать фильм другому режиссёру, чтобы переснять половину готового материала. Плёнку отправили на хранение начальнику службы безопасности фирмы Валерию Тарасову, он спрятал её и погиб. В результате фильм появился на больших экранах только через десять лет, но к тому времени история утратила актуальность. А что, если выходу фильма помешали мистические силы?

Сериал "Мастер и Маргарит" 2005-го — актёры умирали один за другим

Есть ли мистика вокруг "Мастера и Маргариты" или дух Булгакова просто шутит? Фото © "Мастер и Маргарита", режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Ещё одними среди тех, кто хотел показать "Мастера и Маргариту" на больших экранах, стал режиссёр Владимир Бортко. В 2005 году он планировал позвать Олега Янковского, чтобы тот сыграл Воланда. Но актёр, видимо, знал, чем это может закончиться, и отказался.

Роль дьявола примерил на себя Олег Басилашвили, и почти сразу после съёмок с ним начали происходить мистические вещи. Одна из голосовых связок актёра была повреждена. Мужчина почти полностью утратил голос сразу после произнесения речи Воланда.

Печальная участь постигла и артиста Александра Адабашьяна, который в том фильме исполнил роль Михаила Берлиоза. Когда съёмочный процесс завершился, актёр был госпитализирован с сердечным приступом.

"Мастер и Маргарита" в экранизации Бровко закончился трагично для актёров. Фото © "Мастер и Маргарита", режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Потом ситуация усугубилась. По какой-то неведомой причине люди, принимавшие участие в проекте, начали погибать. В своём жилище нашли мёртвым артиста Александра Чабана. Ему было 47 лет, и тот в экранизации был следователем. Затем через год умер актёр массовки Павел Комаров. Ему было 38 лет. Аналогичная участь в 2006 году постигла и другого артиста — Станислава Ландграфа. Тот сыграл критика по фамилии Латунский. Причина смерти почти у всех актёров была одинаковая — сердечный приступ. Ещё некоторых не стало к 2013 году.

Поэтому режиссёра современной экранизации "Мастера и Маргариты" Локшина и актёров, которые в ней сыграли, можно считать героями. Многие бы побоялись участвовать в съёмках "проклятой" картины после всех ужасов, с которыми столкнулись прошлые киноделы. Будем надеяться, что со съёмочной командой фильма 2024 года выпуска ничего мистического не произойдёт.

Кстати, а если вам нравятся ужастики, то недавно Лайф как раз писал про пять фильмов ужасов, заставляющих дрожать и гордиться отечественным кинематографом. Говорят, от этих картин кровь в жилах стынет. Рискнёте посмотреть?

Авторы Никита Фартов