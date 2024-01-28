5 фильмов ужасов, заставляющих дрожать и гордиться отечественным кинематографом

После появления нескольких онлайн-кинотеатров, платную подписку на которые оформили миллионы россиян, в отечественный кинематограф деньги полились ручьём. У режиссёров появились средства на воплощение любых задумок. Они начали выпускать довольно неплохие фильмы даже в жанре "ужасы", а раньше это вызывало у нас только кринж. Какие российские фильмы заставят ваши поджилки трястись от ужаса?

"Иччи"

Самые жуткие российские фильмы ужасов. Фото © "Иччи" режиссёр Костас Марсаан, сценарист Олег Богатов / Kinopoisk.ru

Фильм, объединяющий в себе два жанра — ужасы и триллер, — вышел на большие экраны в 2020 году. Пользователи довольно высоко оценили его в Сети, поставив оценку шесть баллов.

События происходят в Якутии. Главные персонажи — женщина Саина, её супруг Пётр и младший сын Айсен — живут в густом безлюдном лесу, о котором местные жители слагают ужасные легенды. Говорят, что в прошлом здесь пропадали люди. Поэтому даже старожилы стараются туда не заходить.

По сюжету приближается зима, к которой семья активно готовится. Но внезапно приезжает старший сын — Тимир, который продолжительное время живёт в городе и почти забыл о существовании родителей. Тот жалуется Саине и Петру, что попал в неприятности. Он должен много денег опасным людям, они угрожают его убить. Чтобы вернуть долг, Тимир пытается уговорить родителей продать угодья. Семья решает помочь сыну, но их планы рушатся. В угодья залетает чёрная ворона, после чего с семьёй начинают происходить довольно жуткие события. Так духи мешают их отъезду.

"Побочный эффект"

Фото © "Побочный эффект" режиссёр Алексей Казаков, сценарист Алексей Казаков / Kinopoisk.ru

Кинокартина появилась в 2020 году. Пользователи оценили её на пять баллов.

История разворачивается вокруг Андрея, который работает архитектором, и его беременной жены Ольги. В их жизни происходит довольно жуткий инцидент: в дом пробираются злодеи, которые хотят сексуально надругаться над супругой. От них удалось отбиться, но ребёнка героиня потеряла. В результате доверие между героями пропало и в семье начался разлад.

Чтобы избежать развода с супругой, Андрей обращается к экстрасенсу по имени Мара. Всевидящая даёт гарантию, что сможет залечить ментальные раны Ольги. Но только если семья некоторое время поживет в её доме и последит за садом. Естественно, главные герои от предложения не отказались, ведь дом находится в паре минут ходьбы от Кремля. Через какое-то время проживания там отношения между супругами наладились, но затем начали происходить страшные вещи.

"Тайна перевала Дятлова"

Фото © "Тайна перевала Дятлова" режиссёр Ренни Харлин, сценарист Елена Шаталова / Kinopoisk.ru

Легендарный фильм был снят в 2013 году. В его производстве принимали участие команды из Соединенных Штатов и России. Поэтому "Тайну перевала Дятлова" можно смело назвать нашим ужастиком.

В кинокартине история трагедии, случившейся на знаменитом перевале, рассказывается с новой стороны. События происходят в 1959 году на Северном Урале. По сюжету девять туристов-путешественников умерли во время восхождения на гору.

История повествуется от лица девушки, которая отправилась путешествовать, но через некоторое время пропадает без вести вместе со своими друзьями. На место происшествия выезжают спасатели, которые видят камеру, принадлежащую одному из участников экспедиции. Зрителям показывают эти жуткие "псевдокадры" произошедшего на перевале Дятлова.

Сама кинокартина снята в формате мокьюментари. Все съёмки там ведутся как бы "от первого лица". Постановочные кадры выдаются в качестве материала, который якобы был снят на перевале Дятлова.

"Пиковая дама: Чёрный обряд"

Фото © "Пиковая дама: Черный обряд" режиссёр Святослав Подгаевский, сценарист Святослав Подгаевский / Kinopoisk.ru

Фильм вышел на большие экраны в 2015 году. Пользователи поставили ему оценку пять баллов.

Картина снята на уже заезженную мистическую тему — вызов Пиковой дамы. Персонажи фильма хотели проверить, действительно ли каждое зеркало — проводник в потусторонний мир. Эксперимент удался, дух был вызван, и теперь главных персонажей ждёт беда. Призрак сделает всё, чтобы навредить им. По количеству жутких и атмосферных сцен фильм ничем не хуже американских кинокартин.

"Невеста"

Российские фильмы ужасов — список, который не разочарует. Фото © "Невеста" режиссёр Святослав Подгаевский, сценарист Святослав Подгаевский / Kinopoisk.ru

Фильм появился на больших экранах в 2017 году. Средняя оценка пользователей — пять баллов.

История разворачивается вокруг молодожёнов — Вани и Насти. После женитьбы супруга просит отвезти её к родственникам, чтобы познакомиться. Близкие мужа живут в маленькой, жуткой деревне.