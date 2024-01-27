Стали известны победители кинопремии "Золотой орёл — 2024"

В Москве состоялась торжественная церемония вручения 22-й национальной кинопремии "Золотой орёл". В этом году главной награды в номинации "Лучший игровой фильм" была удостоена картина режиссёра Бориса Хлебникова "Снегирь".

Фильм рассказывает об опасных буднях студентов, которые направились проходить практику на рыболовное судно "Снегирь" в водах Баренцева моря. Пока ребята пытаются найти общий язык с моряками, что им даётся не просто, улов судна оставляет желать лучшего. Тогда капитан принимает опасное решение: заплыть в территориальные воды Норвегии.

Статуэтку из рук генерального директора "Мосфильма" Карена Шахназарова получил продюсер "Снегиря" Сергей Сельянов. В благодарственном слове он подчеркнул, что тронут и горд как участник этого проекта вниманием академиков к картине. По его мнению, Борис Хлебников вырос до большой национальной величины и большого национального художника.

Кроме того, премию в номинации "Лучший актёр онлайн-сериала" получили Иван Янковский и Александр Яценко, которые сыграли следователей в криминальной драме "Фишер" об одинцовском серийном убийце Сергее Головкине. Стоит заметить, что для Янковского это уже пятый "Золотой орёл".

Почётного "Золотого орла" получили Карен Шахназаров, народный артист России, кинооператор Анатолий Мукасей и первая актриса-космонавт Юлия Пересильд. Наград в номинациях за лучшую женскую и мужскую роль были удостоены Елена Яковлева за роль в сериале "Дама с собачкой" и Сергей Безруков за главную роль в проекте "Бизон. Дело манекенщицы". Картина также забрала статуэтку в номинации "Лучший телевизионный сериал".