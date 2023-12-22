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21 декабря, 23:40

Киноэксперт назвал два главных российских фильма 2023 года

Эксперт Васясин: "Чебурашка" и "Вызов" стали главными фильмами 2023 года

"Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Василий Куценко, Вячеслав Зуб. Обложка © Kino-teatr.ru

"Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Василий Куценко, Вячеслав Зуб. Обложка © Kino-teatr.ru

Семейная комедия "Чебурашка" и фильм "Вызов" завоевали сердца миллионов зрителей и стали самыми кассовыми в этом году. Как рассказал в беседе с НСН гендиректор объединённой киносети "Синема Парк" и "Формула Кино" Алексей Васясин, эти фильмы можно по праву считать главными картинами уходящего года.

Васясин напомнил, что фильм "Чебурашка" собрал в прокате рекордную сумму — 6,7 миллиарда рублей. Говоря о "Вызове" эксперт подчеркнул, что это работа, за которую не стыдно и посоветовал обязательно посмотреть картину всей семьёй.

"Мне кажется, фильм не собрал столько, сколько мог собрать, много причин, нужно анализировать. Безусловно, "Чебурашка" нащупал тему сказок, которые сегодня очень популярны среди зрителей", — сообщил Васясин.

Фильм "Вызов" установил очередной рекорд в прокате
Фильм "Вызов" установил очередной рекорд в прокате

А недавно стало известно, что планируется продолжение кассовой комедии "Чебурашка". Фильм выйдет в российский кинопрокат 31 декабря 2025 года.

Анатолий Симоненко
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