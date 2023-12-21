Стало известно, когда долгожданное продолжение "Чебурашки" выйдет на экраны

Стало известно, когда россияне смогут увидеть долгожданное продолжение кассовой комедии "Чебурашка". Как передаёт корреспондент РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее заявление генпродюсера компании Yellow, Black and White Эдуарда Илояна, фильм выйдет в российский кинопрокат 31 декабря 2025 года.

Об этом деятель искусств рассказал широкой общественности на премьере фильма "Холоп-2". Он сообщил присутствующим, что хотел бы представить перед фильмом маленький сюрприз от партнёров — промо о "Чебурашке", в финале которого на экране появилась дата премьеры "Чебурашки-2" — 31 декабря 2025 года.