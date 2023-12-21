Стало известно, когда долгожданное продолжение "Чебурашки" выйдет на экраны
Продюсер Илоян: Продолжение комедии "Чебурашка" выйдет 31 декабря 2025 года
"Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Василий Куценко, Вячеслав Зуб. Обложка © Kino-teatr.ru
Стало известно, когда россияне смогут увидеть долгожданное продолжение кассовой комедии "Чебурашка". Как передаёт корреспондент РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее заявление генпродюсера компании Yellow, Black and White Эдуарда Илояна, фильм выйдет в российский кинопрокат 31 декабря 2025 года.
Об этом деятель искусств рассказал широкой общественности на премьере фильма "Холоп-2". Он сообщил присутствующим, что хотел бы представить перед фильмом маленький сюрприз от партнёров — промо о "Чебурашке", в финале которого на экране появилась дата премьеры "Чебурашки-2" — 31 декабря 2025 года.
Напомним, лента "Чебурашка" вышла на большие экраны нашей страны 1 января 2023 года, а её сборы превысили семь миллиардов рублей. История про ушастого героя вызвала такой фурор, что фильм посмотрели даже в космосе. Многие зрители надеялись на продолжение и дождались: артист Сергей Гармаш его анонсировал.