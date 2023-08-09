"Чебурашку" хотят поставить в Большом Московском цирке

"Никакой инициативы о постановке шоу с участием Чебурашки у нас в цирке от тех, кто уже работает с брендом "Чебурашка", нам не поступало. Сам в эту сторону не думал. Если кто-то из тех, кто работает с этим брендом, к нам придёт с идеей поставить такую цирковую программу, мы с удовольствием", — приводит его слова ТАСС.