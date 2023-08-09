"Чебурашку" хотят поставить в Большом Московском цирке
Запашный допустил возможность постановки "Чебурашки" в Большом Московском цирке
Эдгард Запашный и Аскольд Запашный с тигром во время спектакля в Большом Московском государственном цирке. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Большом Московском государственном цирке могут поставить цирковую программу "Чебурашка". Об этом заявил генеральный директор цирка Эдгард Запашный, отметив, что пока подобных предложений не поступало.
"Никакой инициативы о постановке шоу с участием Чебурашки у нас в цирке от тех, кто уже работает с брендом "Чебурашка", нам не поступало. Сам в эту сторону не думал. Если кто-то из тех, кто работает с этим брендом, к нам придёт с идеей поставить такую цирковую программу, мы с удовольствием", — приводит его слова ТАСС.
Народный артист подчеркнул, что вышедший в этом году российский фильм "Чебурашка" действительно "создал конкуренцию сильным мировым брендам". При этом он добавил, что главное — "не переборщить" с персонажем писателя Эдуарда Успенского. Ведь если имя будет "звучать из каждого утюга", то оно быстро надоест.
Напомним, кинокартина "Чебурашка" вышла на большие экраны нашей страны 1 января 2023 года. Фильм про мохнатого зверька стал самой кассовой картиной российского производства в истории: сборы превысили семь млрд рублей. История про ушастого героя вызвала такой фурор, что ленту посмотрели даже в космосе. Многие зрители надеялись на продолжение и дождались — артист Сергей Гармаш его анонсировал. В мае "Чебурашка" вошёл в топ-50 самых кассовых фильмов мира в 2023 году.