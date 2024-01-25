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25 января, 10:43

Тест: 90% людей не вспомнят продолжения этих строк из песен Высоцкого. А вы сможете?

25 января 1938 года на свет появился мальчик, который потом вырос в знаменитого лирика, поэта и мастера слова. В честь дня рождения Владимира Высоцкого вспоминаем его творчество, а заодно проверяем вашу память.

Кто не знает имени знаменитого Владимира Высоцкого? Его немного резкие, озвученные голосом с хрипотцой песни поёт не одно поколение. Смотрят фильмы с ним, им до сих пор восхищаются. Советский актёр театра и кино, поэт и исполнитель прозаических произведений и сценариев. Даже был лауреатом Государственной премии СССР. В честь 86-летия со дня рождения гениального Высоцкого предлагаем освежить в памяти его песни и попробовать пройти наш квиз.

Сегодня также отмечается праздник Татьян и студентов! Предлагаем попробовать свои силы и угадать, на кого учились наши отечественные звёзды.

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ИТАР-ТАСС

Елизавета Терешкова
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