4 креативные идеи для пенсионеров, как полезно и практично обустроить подоконник
Подарите этому местечку второе дыхание, и оно ответит вам теплом, вдохновением и уютом. В конце концов, жизнь — это искусство, и подоконник — чистый холст, который ждёт своего творца.
В большинстве квартир это место никак не используется, а ведь оно может стать эстетичным и функциональным дополнением интерьера. Например, превратиться в книжную полку, место хранения варений и солений, да и просто расширить пространство малогабаритной площади. Давайте с умом подойдём к этому вопросу и выберем из нижеизложенных вариантов тот, который наиболее подходит для ваших целей.
1. Дополнительное место для хранения
Как необычно обустроить подоконник, если вы пенсионер. Фото © Shutterstock
Места для хранения в доме никогда не бывает слишком много, особенно когда речь идёт о квартире пенсионеров, отдающих предпочтение разнообразию солений, закруток, ниток для вязания, фотоальбомов и коллекционированию самых разных вещей. Поэтому превратить подоконник в необычное хранилище с помощью стильных ящиков — лучшая идея! Это не только разгрузит пространство комнаты, но и станет симпатичным элементом декора.
2. Для домика питомцев
Эти креативные идеи для обустройства подоконника помогут пенсионерам взять от него максимум. Фото © Freepik
Подоконник может стать идеальным местом для отдыха вашего четвероногого друга. Положив здесь мягкую лежанку или даже создав крошечный домик с когтеточкой и игрушками, вы подарите любимому питомцу уютное гнёздышко, где он сможет наблюдать за окружающим миром.
3. Для мини-сада
Как преобразить старый подоконник: 4 классных способа. Фото © Freepik
Пусть подоконник станет местом, где ваши комнатные растения почувствуют себя как дома. Создайте небольшой уголок с самыми разными растениями: от пальм до кактусов. Чтобы интерьер выглядел интереснее, можно купить горшки одного цвета, сделать на них акцент или использовать как дополнительные цветовые пятна. Такой мини-сад не только украсит пространство, но и подарит пенсионерам возможность с удовольствием заботиться о своих растениях, наполняя дом свежестью. Кроме того, в тёплое время года можно освежить интерьер, поставив на подоконник свежесрезанные цветы, причём не используя вычурных ваз, а обойтись простыми прозрачными банками или стеклянными бутылками.
4. Для продолжения кухонной зоны
4 способа использовать подоконник так, чтобы добавилось место в квартире. Фото © Freepik
На кухне вы можете обустроить продолжение столешницы, захватив зону подоконника, если вам не хватает кухонного гарнитура. Это несильно затратно, причём получите много свободного пространства для готовки или размещения ножей, специй или необходимой техники. Вы также можете создать под окном обеденный столик с видом на город.
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