4 креативные идеи для пенсионеров, как полезно и практично обустроить подоконник

В большинстве квартир это место никак не используется, а ведь оно может стать эстетичным и функциональным дополнением интерьера. Например, превратиться в книжную полку, место хранения варений и солений, да и просто расширить пространство малогабаритной площади. Давайте с умом подойдём к этому вопросу и выберем из нижеизложенных вариантов тот, который наиболее подходит для ваших целей.

1. Дополнительное место для хранения

Как необычно обустроить подоконник, если вы пенсионер. Фото © Shutterstock

Места для хранения в доме никогда не бывает слишком много, особенно когда речь идёт о квартире пенсионеров, отдающих предпочтение разнообразию солений, закруток, ниток для вязания, фотоальбомов и коллекционированию самых разных вещей. Поэтому превратить подоконник в необычное хранилище с помощью стильных ящиков — лучшая идея! Это не только разгрузит пространство комнаты, но и станет симпатичным элементом декора.

2. Для домика питомцев

Эти креативные идеи для обустройства подоконника помогут пенсионерам взять от него максимум. Фото © Freepik

Подоконник может стать идеальным местом для отдыха вашего четвероногого друга. Положив здесь мягкую лежанку или даже создав крошечный домик с когтеточкой и игрушками, вы подарите любимому питомцу уютное гнёздышко, где он сможет наблюдать за окружающим миром.

3. Для мини-сада

Как преобразить старый подоконник: 4 классных способа. Фото © Freepik

Пусть подоконник станет местом, где ваши комнатные растения почувствуют себя как дома. Создайте небольшой уголок с самыми разными растениями: от пальм до кактусов. Чтобы интерьер выглядел интереснее, можно купить горшки одного цвета, сделать на них акцент или использовать как дополнительные цветовые пятна. Такой мини-сад не только украсит пространство, но и подарит пенсионерам возможность с удовольствием заботиться о своих растениях, наполняя дом свежестью. Кроме того, в тёплое время года можно освежить интерьер, поставив на подоконник свежесрезанные цветы, причём не используя вычурных ваз, а обойтись простыми прозрачными банками или стеклянными бутылками.

4. Для продолжения кухонной зоны

4 способа использовать подоконник так, чтобы добавилось место в квартире. Фото © Freepik