5 продуктов, которые становятся ядом, если их неправильно приготовить Какие обычные продукты могут неожиданно стать для человека вопросом жизни и смерти, что важно знать о фасоли, орехах и рыбе, чтобы не отравиться. 24 января, 21:43 Какие продукты и при каких условиях могут стать отравой для человека. Обложка © Freepik / jcomp , © Shutterstock

Орехи кешью

Сырые африканские орехи заключены в оболочку, которая содержит яд урушиол. Они смертельно опасны для людей, у которых есть аллергия на ядовитый плющ. Даже маленькая доза этого вещества способна вызвать смерть. Да и всем остальным от маслянистого токсина тоже станет плохо: вещество вызывает сильнейший токсический дерматит.

Сырые африканские орехи заключены в оболочку, которая содержит яд урушиол. Фото © Freepik / jcomp

Поэтому, если вам каким-то образом удалось раздобыть сырые орехи прямо с дерева, не спешите радоваться. Чтобы они стали безопасными, их следует осторожно очистить, а потом обжарить. Когда кешью добывают в промышленных масштабах, орехи чистят, обрабатывают паром, а потом сушат — и токсин полностью разрушается. Уже купленные в магазине кешью следует повторно подвергнуть тепловой обработке, например обжарить, и тогда у них появится знакомый приятный вкус орехов.

Красная фасоль

Это ещё одно знакомое блюдо, которое может стать источником неприятностей с ЖКТ. Дело в том, что в красной фасоли содержится белок фитогемагглютинин (фазин), способный вызвать как минимум несварение и даже отравление. Иногда дело доходит и до больницы. Отравление могут вызвать всего пять или шесть съеденных фасолин. Симптомы весьма неприятны: тошнота, рвота, а потом и диарея.

В красной фасоли содержится белок фитогемагглютинин (фазин), способный вызвать как минимум несварение и даже отравление. Фото © Freepik / jcomp

Чтобы этого не случилось, красную фасоль перед готовкой следует замочить на восемь часов, а затем отварить до готовности — в течение 40 минут и даже дольше. При этом вода должна как следует кипеть; приготовленная на медленном огне фасоль может быть опасной: токсин при медленной варке не разрушается.

При правильной готовке часть токсина уйдёт с водой, а оставшаяся — разрушится от температуры. Теперь фасоль можно есть. А вот красную консервированную фасоль можно есть прямо из банки, ведь она уже приготовлена.

Грибы

Чтобы не стать жертвой отравления съедобными грибами, следует их правильно готовить. Во-первых, нельзя, чтобы они долго лежали без термической обработки. Срок хранения собранных грибов всего три часа. После чего в них начинают накапливаться токсические вещества — растительный белок разлагается.

Срок хранения собранных грибов всего три часа. Фото © Freepik / 8photo

Следует сразу выбрасывать червивые и подгнившие грибы. Оставшиеся свежие грибы следует хорошенько помыть, вымочить в воде, затем отварить, промыть, отвар вылить, а грибы использовать сразу же для приготовления блюда.

Волнушки, грузди и другие условно съедобные грибы следует отваривать, дважды меняя воду. Опята следует отваривать не менее 25 минут. И всё равно можно не избежать отравления: есть люди, у которых отсутствуют ферменты, необходимые для переваривания опят. Кроме этого, грибы не рекомендуют есть детям, пожилым людям и тем, у кого проблемы с печенью.

Некоторые виды рыбы

Все знают ядовитую рыбу фугу — японский деликатес, который отчаянные гурманы ездят пробовать в Японию. Яд содержится в желчи и в коже рыбы, в её желудочно-кишечном тракте, поэтому готовят фугу специально обученные повара.

Яд содержится в желчи и в коже рыбы, в её желудочно-кишечном тракте, поэтому готовят фугу специально обученные повара. Фото © Shutterstock

Но мало кто знает, что отравиться можно даже морской рыбой барракудой. Правда, сама барракуда не ядовита. А вот всё та же рыба фугу, которую эта барракуда ест, — да. Из-за этого становится ядовитой и сама барракуда.

Из близких россиянам речных рыб токсичными могут быть щука и окунь, когда идут на нерест — их икра может вызвать сильнейшее отравление. И тут уже ничего не поделаешь, приготовить икру так, чтобы она стала съедобной, невозможно. А вот саму рыбу можно есть — следует лишь освободить её от ядовитой икры.

Только ирландцы умеют готовить ещё один рыбный деликатес — блюдо хаукарль. Его готовят из мяса совершенно несъедобной гренландской акулы — оно содержит много мочевины. В Ирландии акульим мясом сначала набивают бочонки и квасят его два месяца. А потом режут на полоски и сушат, получается прекрасная закуска к пиву. Ирландцы едят и хвалят, а для остальных это настоящая экзотика — блюдо хаукарль.

Устрицы

Устрицы имеют очень короткий срок хранения, после чего в них накапливаются токсины — продукт распада белков. Отравление устрицами бывает очень тяжёлым. Особенно осторожными следует быть со свежим и охлаждённым продуктом. Повара в ресторанах признаются: "реанимировать" продукт, поливая его соусом или лимонным соком, невозможно, но некоторые хитрецы пытаются приготовить испорченные устрицы, запекая их. Выход тут только один: устрицы или другие морепродукты следует покупать замороженными или живыми в проверенных местах. В ресторанах следует просить открыть раковины при вас, чтобы убедиться, что моллюски ещё шевелятся.

Устрицы имеют очень короткий срок хранения, после чего в них накапливаются токсины. Фото © Freepik

Употреблять же устрицы, даже свежие, следует весьма ограниченными порциями. Иначе — "передозировка". Если едите их нечасто, то максимум, который следует себе позволить, — это шесть штук. Если вы любитель устриц, то не больше дюжины. После устриц не следует употреблять другие виды белка, будь то стейки или лангусты.

Устрицы сами по себе могут содержать токсины — тогда "передоз" неминуем. Содержат они и болезнетворные микроорганизмы. Самыми распространёнными являются норовирусы, способные надолго вывести человека из строя, и бактерии рода Vibrio — "визитная карточка" морепродуктов. Vibrio — это плотоядные бактерии, вызывающие болезнь вибриоз, которая часто заканчивается смертью пациента.

Авторы Александр Лаврентьев