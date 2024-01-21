7 продуктов, которые нельзя хранить дома Можно понять людей, которые запасаются едой впрок. Но не со всеми продуктами так можно делать. А некоторые заносить в квартиру даже опасно. 20 января, 21:41 Какие продукты нельзя хранить дома. Обложка © Shutterstock

Манго и груша "Конференция"

В холодильнике пятнышки на манго расплываются до "островов". Фото © Shutterstock

Манго и груша сорта "Конференция" — скоропортящиеся фрукты, которые не надо долго хранить дома. Принесли — ешьте сразу. Иначе пропадут. Не успеете оглянуться, как крохотные чёрные пятнышки на манго станут огромными чёрными "островами", а нежная груша начнёт гнить в тех местах, в которых вы её помяли, транспортируя до дома в сумке. Сутки-двое, и от покупки ничего не останется.

Дуриан

Отвратительный запах дуриана превращает помещение в газовую комнату. Фото © Shutterstock

Экзотический фрукт дуриан на тропических курортах категорически запрещают заносить в дома, арендуемые квартиры и в гостиничные номера. Причину этого знает каждый, кто хоть раз лакомился этой вкуснятиной, — отвратительный запах, который можно описать как смесь запаха помоев, канализации, тухлой рыбы и гниющего чеснока. Поэтому и аборигены, и туристы едят дуриан и готовят блюда из него исключительно на свежем воздухе. Едят и нахваливают, ведь дуриан содержит индол — вещество, которое борется с бактериями.

Рыба

Лучше покупать в магазине или на рынке ровно столько рыбы, сколько вам нужно на ближайший ужин. Фото © Shutterstock

Рыба — один из немногих продуктов, который имеет ограниченный срок годности даже при глубокой заморозке. Даже если ваш холодильник морозит ниже –18 ºС, рыба всё равно продолжит портиться. И через некоторое время вы вытащите на белый свет пожелтевший, неприятно пахнущий кусок продукта. Поэтому рыбу не надо хранить дома. Лучше покупать в магазине или на рынке ровно столько, сколько вам нужно на ближайший ужин.

При покупке обратите особое внимание на свежесть товара. Глаза у рыбы должны быть ясными, не допускается неприятный запах или желтоватый цвет. Если вы купили замороженную рыбу и она по дороге растаяла, нельзя класть её снова в морозильник. Рыбу повторно не замораживают! Она портится, у неё изменяется вкус и даже консистенция — например, мясо горбуши может превратиться буквально в кашу.

Копальхен

Заквашенное мясо, которое популярно у северных народов, имеет для неприученных горожан слишком сильный запах. Фото © Wikipedia / Ansgar Walk

Лучше вообще не заносить в квартиру такой экзотический продукт, как копальхен и его аналоги, существующие у северных народов России. По сути, это заквашенное мясо, которое имеет непередаваемый "аромат" пропастины. Кстати, мало кто из туристов об этом упоминает, но в прошлые времена на стойбище чукчей амбре копальхена было основным запахом. Туристов тошнило и выворачивало, а чукчам было хоть бы хны.

Разрезанные арбузы и дыни

Разрезанные бахчевые нельзя хранить даже в холодильнике. Фото © Shutterstock

Нельзя хранить дома бахчевые, если они уже разрезаны. Срок годности таких продуктов — всего 48 часов, и то при температуре не выше +3 ºС. В квартире при комнатной температуре разрезанный арбуз может храниться не больше пяти часов. А разрезанная дыня через двое суток в холодильнике становится просто опасной: в ней накапливается этилен, который вызывает расстройство пищеварения. При комнатной температуре дыню вообще не хранят — её либо сушат дольками, либо замораживают.

Картошка

Хранение картофеля в доме чревато появлением запаха плесени. Фото © Shutterstock

Нет никакого смысла хранить в собственной квартире запасы картофеля. Даже в темноте и в холоде он всё равно начнёт портиться и прорастать. К этому клубни стимулируют перепады температуры и освещения. Со склада картошка попадает в тёплый, освещённый магазин, а затем — снова в темноту и прохладу кладовки или холодильника. Ни к чему хорошему это не приведёт. От испортившегося картофеля на кухне надолго поселится запах плесени и гнили, а проросшую картошку в пищу употреблять не следует: в ней появляется яд солонин.

Лук

Репчатый лук начинает быстро гнить и расти хоть в холодильнике, хоть в тёмном, прохладном углу. Фото © Shutterstock

Быстро гнить и прорастать хоть в холодильнике, хоть в тёмном, прохладном углу начинает ещё один овощ — репчатый лук. Так что его тоже следует покупать только-только к столу и не нужно долго хранить в квартире. Иначе вы обречены на генеральную уборку в кладовке, бесконечное проветривание кухни и мытьё холодильника. Причём заметите вы это не сразу: товарный вид может сохранять даже почти совсем сгнившая луковица. Определить это можно только на ощупь.

Авторы Александр Лаврентьев