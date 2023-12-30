10 секретных способов вылечиться, которые врачи хранят в тайне от пациентов Врачи тоже болеют. Но лечатся они часто иначе и не рассказывают пациентам свои лайфхаки. Какие секреты скрывают многие врачи и что нужно делать, чтобы быть здоровым, выяснял Лайф. 29 декабря, 21:42 Врачи тоже болеют. Но лечатся они часто иначе и не рассказывают пациентам свои лайфхаки. Обложка © Freepik

Свои тайны есть в каждой профессии, но секреты врачей особенные, ведь они затрагивают почти всех людей. Каждый хоть раз в жизни да обращался к эскулапу поправить здоровье. Есть даже версия, что врачи не заинтересованы в абсолютном здоровье пациентов, поэтому и не делятся с ними секретами. Вдруг им некого станет лечить?

Рапсовое масло

Даже самое дешёвое растительное масло из рапса содержит много полезных веществ. Фото © Freepik

Врачи-диетологи часто просят своих пациентов включать в рацион дорогое оливковое масло. Они умалчивают, что даже самое дешёвое растительное масло из рапса содержит много полезных веществ. Например, в одной чайной ложке рапсового масла — суточная доза омега-3 жирных кислот. Эти вещества необходимы для поддержания юности организма. Полезные кислоты защищают организм человека от воспаления и инфекций, повышают иммунитет.

Рыба из северных морей

Ещё одним источником омега-3 жирных кислот должна стать морская рыба, обитающая на Севере. Фото © Freepik / mdjaff

Ещё одним источником омега-3 жирных кислот должна стать морская рыба, обитающая на Севере — в море и устьях великих северных рек. Это нельма, муксун, сёмга, омуль, чир и стерлядь. Очевидно, требование к месту вылова рыбы обусловлено не только меньшей загрязнённостью северных водоёмов, но и повышенной жирностью рыбы. Омега-3 жирные кислоты из неё способны на 63% уменьшить риск возникновения деменции.

Диета вместо спорта

Совет знаменитой балерины Майи Плисецкой "Не жрать!" тут как раз в кассу. Фото © Freepik

Каждый пациент с проблемами веса слышал от врачей, что ему необходимо заниматься фитнесом и обязательно проходить каждый день по 10 тысяч шагов. Дескать, это поможет ему похудеть. Но секрет, что у большинства таких пациентов особое строение мышц — физические нагрузки принесут им лишь укрепление мышечного скелета и дополнительный вес за счёт этого. А 10 тысяч шагов могут улучшить качество жизни, но не более того. По-настоящему скорректировать вес можно только с помощью диеты. Совет знаменитой балерины Майи Плисецкой "Не жрать!" тут как раз в кассу.

Зелёные овощи

Употребление только зелёных овощей — огурцов, капусты брокколи, салата, шпината — делает мозг моложе на одиннадцать лет. Фото © Freepik / rawpixel.com

Употребление только зелёных овощей — огурцов, капусты брокколи, салата, шпината — делает мозг моложе на одиннадцать лет. Дело в том, что в них содержится пигмент лютеин, который положительно влияет на память и ускоряет обработку информации мозгом. Кроме того, лютеин отвечает за остроту зрения и восприятие красного и зелёного цветов. То есть художникам и дизайнерам он просто необходим. Кроме зелёных овощей он содержится в кукурузе, папайе, лимоне, болгарском перце, тыкве, хурме и цитрусовых. Лютеин хорош тем, что в отдельных случаях способен остановить развитие близорукости.

Работа над дыханием

Достаточно лечь в удобной позе, закрыть глаза и следить за своим дыханием, стараясь его сначала выровнять, а потом довести до шести-восьми вдохов-выдохов в минуту. Фото © Freepik

Оказывается, достаточно двадцати минут в день, чтобы предупредить развитие астмы и стабилизировать организм, вернув его к нормальной работе. При этом совершенно необязательно пыхтеть и свистеть, подражая разным гуру из Интернета, и совершать при этом чётное количество приседаний или другие телодвижения. Достаточно лечь в удобной позе, закрыть глаза и следить за своим дыханием, стараясь его сначала выровнять, а потом довести до шести-восьми вдохов-выдохов в минуту.

Больше чая

Катехины имеют антимикробные, противовирусные, антиаллергенные и противораковые свойства. Фото © Freepik / 8photo

Оказывается чашка чая, независимо от того, какой напиток в ней заварен — зелёный чай, байховый или молочный улун, содержит катехины, которые буквально заживляют повреждённые сосуды. Эти вещества-флавоноиды являются антиоксидантами, благоприятно влияют на кожу, усиливая выработку коллагена и повышая её упругость. Катехины имеют антимикробные, противовирусные, антиаллергенные и противораковые свойства. Они удаляют свободные радикалы и замедляют деградацию клеток, вызванную ультрафиолетовым излучением и загрязнением окружающей среды.

Орехи и дикие ягоды

Сами врачи друг другу часто советуют употреблять в пищу дикорастущие ягоды: облепиху, бруснику, клюкву, сибирскую чернику. Фото © Freepik

На приёме у доктора вы можете получить рецепт на БАД, содержащий витамины и микроэлементы. Но на самом деле лучше всего организмом усваиваются вещества, которые содержатся в натуральном виде в продуктах. Поэтому сами врачи друг другу часто советуют употреблять в пищу дикорастущие ягоды: облепиху, бруснику, клюкву, сибирскую чернику — в них содержатся антиоксиданты, замедляющие старение организма. А микроэлементы доктора предпочитают получать из орехов и сухофруктов — кураги, чернослива, инжира. Никакой химии, и для ЖКТ полезно.

Консультации у разных докторов

Сами врачи поступают хитрее. Если в организме неполадки, они посещают нескольких профильных специалистов. Фото © Freepik

Несведущий человек, побывав у врача и услышав от него диагноз, часто безоговорочно верит сказанному и беспрекословно слушает и выполняет советы эскулапа. Сами врачи поступают хитрее. Если в организме неполадки, они посещают нескольких профильных специалистов, выслушивают несколько экспертных мнений и только потом делают собственные неспешные выводы. И это правильно.

Кофе для долголетия

Для профилактики деменции и улучшения памяти следует употреблять в сутки всего 150 миллилитров напитка. Фото © Freepik

Многие сердечники слышали от врачей совет не пить кофе. Однако у кофе есть два важных свойства. Во-первых, содержащийся в нём эйкозаноид-5-гидрокситриптамин служит профилактикой ранней встречи с "дедушкой" Альцгеймером, а во-вторых, кофе продлевает жизнь. И если для профилактики деменции и улучшения памяти следует употреблять в сутки всего 150 миллилитров напитка, то для продления жизни — от двух чашек. Это снизит риск внезапной смерти от сердечных болезней на 12%, считают британские медики. Но если верить диетам западных поп-звёзд, то кофе плохо влияет на кожу. Дженнифер Лопес после 40 лет отказалась от этого напитка и выглядит она для своих 54 лет совсем неплохо.

Улучшенная вода

Если вы хотите ощущать себя сильными, обязательно пейте воду. Фото © Freepik

Доктора много говорят о пользе обычной чистой воды. Польза неоспорима: без воды клетки нашего тела не будут вырабатывать энергию. Поэтому, если вы хотите ощущать себя сильными, обязательно пейте воду. Правда, доктора часто умалчивают, что вместо чистой воды можно пить воду с добавками и это усилит эффект. Например, добавка алоэ позволит воде быстрее поступать в клетки, улучшая обмен кальция. А вода с добавлением арбузного сока питает организм человека витаминами С, Е, В. Хлорелла омолаживает и приводит в норму сахар в крови, а добавление пробиотиков очистит от токсинов.

Авторы Александр Лаврентьев