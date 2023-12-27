Избавит от отёков и улучшит иммунитет: Врач раскрыла приятный способ борьбы с хронической усталостью
Врач Краковская: С помощью массажа можно снять усталость и повысить иммунитет
Многие россияне сталкиваются с синдромом хронической усталости, однако помочь справиться с этим неприятным недугом могут лимфодренажные процедуры. Как рассказала в беседе с Лайфом врач Кристина Краковская, этот метод также улучшит иммунитет, что особенно необходимо в холодное время года.
Она пояснила, что по лимфатическим сосудам течёт лимфа, состоящая из лимфоцитов, которые отвечают за иммунитет и борьбу с вирусами. Застой этой жидкости в организме может привести к скоплению в лимфатических узлах токсинов, а это в свою очередь ухудшает иммунитет и добавляет усталости.
Помочь в этой ситуации способны лимфодренажные процедуры. Они помогают разогнать лимфу и доставить вредные вещества до печени, где проходит детоксикация. Метод будет полезен и тем, кто имеет жалобы на тяжесть в ногах, отёки, тусклый цвет лица, потерю эластичности и упругости кожи, а также морщины.
"Лимфодренажные процедуры помогают бороться с синдромом хронической усталости и способствуют активации жизненного тонуса. Помимо этого, они используются для коррекции фигуры: за счёт дренажного эффекта уменьшаются объёмы, сглаживаются проявления целлюлита, спадает отёчность"
Собеседница Лайфа также рассказала о том, что процедура противопоказана при онкологических заболеваниях сердца, проблемах с кожным покровом и сердцем. Краковская подчеркнула, что для достижения результата рекомендовано пройти курс: 8–10 процедур 2–3 раза в неделю.
Ранее Лайф писал, что для улучшения оттока токсинов из тканей организма достаточно каждый день выполнять по 100 прыжков, разгоняя таким образом лимфу. Такой совет специалисты дают людям, не имеющим хронических сердечно-сосудистых заболеваний и тромбоэмболических осложнений при варикозной болезни вен нижних конечностей.
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