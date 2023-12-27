Избавит от отёков и улучшит иммунитет: Врач раскрыла приятный способ борьбы с хронической усталостью

Многие россияне сталкиваются с синдромом хронической усталости, однако помочь справиться с этим неприятным недугом могут лимфодренажные процедуры. Как рассказала в беседе с Лайфом врач Кристина Краковская, этот метод также улучшит иммунитет, что особенно необходимо в холодное время года.

Она пояснила, что по лимфатическим сосудам течёт лимфа, состоящая из лимфоцитов, которые отвечают за иммунитет и борьбу с вирусами. Застой этой жидкости в организме может привести к скоплению в лимфатических узлах токсинов, а это в свою очередь ухудшает иммунитет и добавляет усталости.

Помочь в этой ситуации способны лимфодренажные процедуры. Они помогают разогнать лимфу и доставить вредные вещества до печени, где проходит детоксикация. Метод будет полезен и тем, кто имеет жалобы на тяжесть в ногах, отёки, тусклый цвет лица, потерю эластичности и упругости кожи, а также морщины.

"Лимфодренажные процедуры помогают бороться с синдромом хронической усталости и способствуют активации жизненного тонуса. Помимо этого, они используются для коррекции фигуры: за счёт дренажного эффекта уменьшаются объёмы, сглаживаются проявления целлюлита, спадает отёчность" Кристина Краковская главный врач, генеральный директор Медспа OHTAKAI

Собеседница Лайфа также рассказала о том, что процедура противопоказана при онкологических заболеваниях сердца, проблемах с кожным покровом и сердцем. Краковская подчеркнула, что для достижения результата рекомендовано пройти курс: 8–10 процедур 2–3 раза в неделю.