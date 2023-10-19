Застой лимфы и отравление шлаками: Нутрициолог предупредила о вреде косметики, которой пользуются все

Дезодоранты — неотъемлемая часть нашей повседневной бьюти-рутины. Обычные средства, которые доступны в магазинах, призваны бороться с неприятным запахом пота, и, казалось бы, они выполняют эту задачу успешно. Однако немногие задумывались о том, как эта косметика влияет на здоровье.

Для начала нутрициолог и фитнес-тренер Анастасия Мареева объяснила Лайфу, что пот сам по себе не имеет запаха. И, когда этот неприятный запах появляется, значит, внутри организма уже происходят несбалансированные процессы.

"Это может означать, что процессы детоксикации нарушены, и токсины и шлаки не могут полностью покинуть организм. Неприятный запах пота — это своего рода сигнал, который указывает на необходимость внимательнее следить за своим образом жизни, включая питание, питьевой режим и уровень физической активности", — подчеркнула собеседница Лайфа.

У нашего организма есть своего рода канализация — лимфатическая система, она выводит токсины и "мусор", отметила Мареева. Однако для эффективной работы лимфатической системы важно двигаться, так как у неё нет собственного "насоса". Эта система активируется движением, особенно движением ног, которые, по сути, качают лимфу снизу вверх.

Нутрициолог провела аналогию с многоэтажкой, где каждая квартира представляет собой клетку в нашем организме. К каждой клетке подключена "труба" для промывания, но, для того чтобы процесс запустить, важно пить достаточное количество воды и обеспечить вывод "мусора" через лимфатические каналы.

"Таким образом, мы должны активно работать над выводом токсинов через лимфатическую систему с помощью пота. А дезодоранты блокируют выход пота, что фактически означает закупоривание пор, через которые должны выводиться грязь, токсины и шлаки из организма. Если пот не может выйти, токсины могут начать двигаться обратно в организм. Особенно опасно, что рядом с подмышечной впадиной расположена грудь, и именно в этой области часто задерживаются токсины и мусор", — объяснила она.

Чтобы минимизировать вред от дезодорантов, тренер посоветовала использовать натуральные дезодоранты, такие как дезодорант "Кристалл" или содовые дезодоранты. Кроме того, важно поддерживать работу лимфатической системы. Как это сделать? Пейте достаточное количество воды (примерно 30 мл на 1 кг веса).

Поддерживайте активный образ жизни (не менее 10 000 шагов в день или занимайтесь физической активностью).

Обогащайте питание полезными жирами, клетчаткой и белком.

Периодически посещайте бани и сауны.

Рассмотрите возможность лимфодренажных массажей.