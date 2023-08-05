Парфюмер рассказала, чем опасны некоторые компоненты в составе косметики

В составе косметики может встретиться ряд опасных компонентов, которые способны сильно вредить организму, и один из них — хлорид алюминия. Дезодоранты с ним способны серьёзно нарушить потоотделение. Об этом предупредила парфюмер, аромадизайнер и основатель бренда By Kaori Юлия Вельчева-Лутак.

Она пояснила, что данное соединение закупоривает поры и препятствует естественному выделению влаги из организма, что приводит к нарушениям в лимфатической системе. Кроме того, стоит быть осторожными с некоторыми сульфатами.

"Существует мнение, что сульфаты несут вред и негативные последствия для кожи: зуд, сухость и шелушение. Это не совсем так, с осторожностью нужно относиться только к двум типам сульфатов: лаурилсульфату и лауретсульфату. Чаще всего они прописаны как SLS и SLES", — сказала Вельчева-Лутак в беседе с "Газетой.ru".

Другой компонент, диметикон, при высоких концентрациях может закупоривать поры, и при постоянном использовании подобных продуктов существует риск получить высыпания на лице. Безопасным же является Behenyl Trimethyl Ammonium Methosulfate — это натуральный эмульгатор, содержащийся в средствах по уходу за волосами с кондиционирующим эффектом.