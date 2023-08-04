"Сильно рискуете": Врач объяснил, почему нельзя покупать б/у и просроченную косметику

Покупка бывшей в употреблении и просроченной косметики через сайты объявлений или в соцсетях может стоить здоровья. Продавцы хоть и укажут, что товар бережно или мало использовался, но это не более чем слова. Об этом рассказал в беседе с Лайфом доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

По его словам, покупатель такой продукции сильно рискует, не имея возможности проверить, в каких условиях она хранилась на самом деле, когда и как была вскрыта упаковка, а также соблюдались ли при её использовании элементарные нормы гигиены. Даже в герметично запакованной косметике с фабрики допускается содержание некоторого числа микроорганизмов, а в уже купленной и открытой их гораздо больше.

"Обычно вирусы, грибки и бактерии попадают в косметику с поверхностей, на которые их положили или уронили в ходе использования, или с кожи бывшего владельца, если он чем-то болеет", — предупредил Гильденскиольд.

На кисточках, в пудре, тенях, подводке для глаз, туши для ресниц, блеске для губ и помаде могут быть такие опасные патогены, как синегнойная палочка, золотистый стафилококки, грибок Candida albicans (вызывает молочницу), кишечная палочка и другие. А рекордсмены по содержанию разных микроорганизмов — спонжи. Кроме того, риск заражения возрастает при использовании просроченной косметики.

"Патогены, оказавшиеся в купленной вами б/у косметике, в итоге могут вызвать блефарит, конъюнктивит, герпес, фурункулёз и другие весьма неприятные заболевания. Думайте сами, стоит ли небольшая финансовая выгода такого риска. И не придётся ли вам потом потратить больше на своё лечение", — подчеркнул врач.