Составлен топ-5 частых ошибок в домашнем уходе, которые портят кожу лица

Грамотный уход за кожей позволяет выглядеть молодо и изящно, но он требует корректного подбора косметических средств, а также понимания некоторых нюансов, которые не всем известны. О самых частых ошибках в домашнем уходе за кожей рассказала врач – дерматокосметолог-ботулинотерапевт-лазеротерапевт Ширин Хайидмурадова.

"Отсутствие этапа очищения ведёт к нарушению микрофлоры, повреждению гидролипидного барьера и снижению её защитных функций, что приводит к присоединению грибов и бактерий. Из-за этого появляются комедоны и воспалительные элементы. Бороться с ними сложно", — объяснила врач наиболее распространённую ошибку ухода за кожей в домашних условиях, беседуя с aif.ru.

Во-вторых, опасно пользоваться купленными по дешёвке косметическими препаратами, они не только не принесут пользы, но и могут навредить, предостерегла дерматокосметолог. При выборе косметики нужно ориентироваться на свой тип кожи, всего бывает четыре типа: нормальный, сухой, жирный и комбинированный, для каждого подходят свои средства. К примеру, спиртовые тоники не годятся для жирной кожи, потому что только провоцируют большие выделения себума. А в уходе за кожей сухого типа обязательно нужно правильно питаться.

В-третьих, не стоит забывать о регулярном увлажнении кожи, советует медик. Очень часто на состоянии кожных покровов плохо сказываются внешние условия, лишающие кожу влаги: сильный ветер, сухой воздух, очень высокие или, напротив, очень низкие температуры.

В-четвёртых, опасно слишком часто использовать скрабы. Несмотря на то что они задуманы как средство для ежедневного ухода, избыточное их применение может повредить верхние слои кожи и пересушить её. А нарушения в защите кожных покровов чреваты загрязнением и воспалениями.

В заключение Хайидмурадова предупредила, что если среди средств для ухода за кожей отсутствует SPF-крем, то это может стать причиной её раннего старения и образования нездоровой пигментации. Защитой от солнца стоит пользоваться всегда, когда индекс ультрафиолета выше двух. При этом не стоит думать, что если небо заволокло тучами, то излучения нет, оно прекрасно проходит сквозь плотные облака. А если при выборе средства возникли сомнения, всегда можно обратиться к специалисту.