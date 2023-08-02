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2 августа, 13:07

Косметолог назвала правильные часы для хорошего загара

Косметолог Егорова: Загар ляжет хорошо, если загорать в безопасные часы

Не все знают как загореть летом, не навредив здоровью. Методами правильного загара поделилась косметолог Татьяна Егорова.

"Чтобы загар ложился хорошо, нужно загорать в безопасные часы. Если мы говорим о средней полосе, то это с 9:00 до 11:00 и после 16:00", рассказала она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Если вы планируете принимать солнечные ванны, то использование солнцезащитных кремов обязательно, добавила эксперт. По её словам, подойдут кремы, лосьоны или масла с SPF выше 50, их требуется равномерно нанести на кожу. А сохранить загар надолго поможет увлажняющее средство.

При этом следует помнить, что излишнее пребывание под лучами солнца вредно. Загар как таковой в любом случае приводит к ускоренному старению кожи, предостерегла в заключение Егорова.
Россиянам рассказали, как получить красивый загар без вреда для кожи

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А ещё дерматологи предупредили об опасности нового модного тренда из социальных сетей — пивного загара. Дерматолог Наталия Жовтан рассказала, что алкоголь обладает дубильными свойствами, обезвоживает кожу, ухудшая её состояние в период интенсивной инсоляции.

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Freepik

Юрий Лысенко
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