Косметолог назвала правильные часы для хорошего загара
Косметолог Егорова: Загар ляжет хорошо, если загорать в безопасные часы
Не все знают как загореть летом, не навредив здоровью. Методами правильного загара поделилась косметолог Татьяна Егорова.
"Чтобы загар ложился хорошо, нужно загорать в безопасные часы. Если мы говорим о средней полосе, то это с 9:00 до 11:00 и после 16:00", — рассказала она в беседе с РИА "ФедералПресс".
Если вы планируете принимать солнечные ванны, то использование солнцезащитных кремов обязательно, добавила эксперт. По её словам, подойдут кремы, лосьоны или масла с SPF выше 50, их требуется равномерно нанести на кожу. А сохранить загар надолго поможет увлажняющее средство.
При этом следует помнить, что излишнее пребывание под лучами солнца вредно. Загар как таковой в любом случае приводит к ускоренному старению кожи, предостерегла в заключение Егорова.
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