С пивом будет некрасиво: Врач предупредила об опасности нового тренда в Сети — пивных обливаниях для загара
Дерматолог Жовтан: Пиво в качестве средства для загара приведёт к старению кожи
Синтез меланина — сложный биологический процесс, он зависит от генетической предрасположенности, интенсивности ультрафиолетового облучения и размеров меланоцитов. Активизировать его продуктами питания невозможно. Так дерматолог Наталия Жовтан прокомментировала завирусившийся в Сети лайфхак с "пивными обливаниями" на пляже.
"Алкоголь обладает дубильными свойствами, обезвоживает кожу, что ухудшает её состояние в период интенсивной инсоляции. Безусловно, это приводит к углублению морщин, старению кожи. Повреждается гидролипидная мантия кожи, и это в свою очередь проявляется шелушением", — рассказала врач.
Также, по её словам, спирт, нанесённый на кожу, может усилить гиперпигментацию, если есть предрасположенность и отсутствуют средства с SPF.
Напомним, не так давно в соцсети "Тикток" завирусился новый тренд: любители шоколадного загара рассказали, что лучшим средством для получения желаемого бронзового оттенка является... пиво! В видеороликах люди обливают себя алкогольным напитком и наслаждаются солнцем. Вот только эксперты предупреждают, что это может состарить кожу и поспособствовать появлению рака. Об опасном лайфхаке читайте в материале Лайфа.
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