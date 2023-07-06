С пивом будет некрасиво: Врач предупредила об опасности нового тренда в Сети — пивных обливаниях для загара

Синтез меланина — сложный биологический процесс, он зависит от генетической предрасположенности, интенсивности ультрафиолетового облучения и размеров меланоцитов. Активизировать его продуктами питания невозможно. Так дерматолог Наталия Жовтан прокомментировала завирусившийся в Сети лайфхак с "пивными обливаниями" на пляже.

"Алкоголь обладает дубильными свойствами, обезвоживает кожу, что ухудшает её состояние в период интенсивной инсоляции. Безусловно, это приводит к углублению морщин, старению кожи. Повреждается гидролипидная мантия кожи, и это в свою очередь проявляется шелушением", — рассказала врач.

Также, по её словам, спирт, нанесённый на кожу, может усилить гиперпигментацию, если есть предрасположенность и отсутствуют средства с SPF.