Врач разрешил пить красное вино перед купанием, но строго в минимальной дозе
Врач Березовский: От алкоголя при купании в жару нужно отказаться
Алкоголь перед купанием в водоёмах нужно исключить, поскольку употребление спиртного несёт дополнительные риски для здоровья. Выпить можно разве что красного сухого вина, и то в минимальной дозе. Как искупаться без вреда для жизни, Лайфу рассказал Дмитрий Березовский — доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения.
"В отношении алкоголя при купании в жару — запрещённый вариант. Нельзя ни водку, ни пиво. Красное сухое вино — и то в минимальных количествах, 50 граммов", — предупредил врач.
А ещё Дмитрий Березовский не советует резко нырять в воду. Это может грозить спазмом сосудов, нарушением дыхания, гипоксией мозга и потерей сознания. Как купаться правильно, особенно если вам за 40 или у вас есть дети, — читайте в материале Лайфа.
Агентство "Москва" / Авилов Александр