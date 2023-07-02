Регион

Уведомления отключены

2 июля, 07:20

Врач разрешил пить красное вино перед купанием, но строго в минимальной дозе

Врач Березовский: От алкоголя при купании в жару нужно отказаться

Алкоголь перед купанием в водоёмах нужно исключить, поскольку употребление спиртного несёт дополнительные риски для здоровья. Выпить можно разве что красного сухого вина, и то в минимальной дозе. Как искупаться без вреда для жизни, Лайфу рассказал Дмитрий Березовский — доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения.

"В отношении алкоголя при купании в жару — запрещённый вариант. Нельзя ни водку, ни пиво. Красное сухое вино — и то в минимальных количествах, 50 граммов", — предупредил врач.

Врач объяснила, почему детей не стоит пускать в море в первые дни отпуска

Врач объяснила, почему детей не стоит пускать в море в первые дни отпуска

А ещё Дмитрий Березовский не советует резко нырять в воду. Это может грозить спазмом сосудов, нарушением дыхания, гипоксией мозга и потерей сознания. Как купаться правильно, особенно если вам за 40 или у вас есть дети, — читайте в материале Лайфа.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Авилов Александр

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров