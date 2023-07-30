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30 июля, 12:11

Россиянам рассказали, как получить красивый загар без вреда для кожи

Нутрициолог Государева: Для красивого загара нужно принимать витамин D3

Чтобы получить красивый загар без вреда для кожи и защититься от ультрафиолетовых лучей, необходимо принимать витамин D3. Об этом заявила клинический нутрициолог Анна Государева.

"Подготовку к активному загару нужно начинать заранее, прежде всего с приёма витамина D3, если вы не принимаете его на постоянной основе. Научные исследования показали, что он защищает ДНК клеток от негативного влияния ультрафиолета, а также снижает воспалительную реакцию кожи", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

При этом для красивого загара следует добавить в рацион жирные кислоты омега-3 — они позволяют снизить сухость и шелушение. По словам эксперта, летом ежедневно стоит принимать две тысячи ЕД (единиц действия), причём более высокая доза витамина D позволит быстрее избавиться от покраснения кожи при ожоге. Специалист посоветовала за два месяца до отпуска начать принимать каротиноиды. Подходящим препаратом является астаксантин — он замедляет старение кожи и ускоряет её регенерацию.

Восстановиться после загара помогут также полифенолы: пикногенол и ресвератрол. Государева подчеркнула, что они защищают от повреждений, поддерживают уровень коллагена и обладают противовоспалительным действием.

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Ранее врач Екатерина Титушкина объяснила, что интенсивные солнечные ванны могут повредить ДНК клеток кожи. По словам эксперта, солнце не только ускоряет преждевременное старение, но и повышает риск развития рака.

Обложка ©

Freepik / diana-grytsku

Никита Осипов
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