Россиянам рассказали, как получить красивый загар без вреда для кожи

Чтобы получить красивый загар без вреда для кожи и защититься от ультрафиолетовых лучей, необходимо принимать витамин D3. Об этом заявила клинический нутрициолог Анна Государева.

"Подготовку к активному загару нужно начинать заранее, прежде всего с приёма витамина D3, если вы не принимаете его на постоянной основе. Научные исследования показали, что он защищает ДНК клеток от негативного влияния ультрафиолета, а также снижает воспалительную реакцию кожи", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

При этом для красивого загара следует добавить в рацион жирные кислоты омега-3 — они позволяют снизить сухость и шелушение. По словам эксперта, летом ежедневно стоит принимать две тысячи ЕД (единиц действия), причём более высокая доза витамина D позволит быстрее избавиться от покраснения кожи при ожоге. Специалист посоветовала за два месяца до отпуска начать принимать каротиноиды. Подходящим препаратом является астаксантин — он замедляет старение кожи и ускоряет её регенерацию.

Восстановиться после загара помогут также полифенолы: пикногенол и ресвератрол. Государева подчеркнула, что они защищают от повреждений, поддерживают уровень коллагена и обладают противовоспалительным действием.