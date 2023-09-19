Названо 3 простых упражнения, которые можно сделать, пока готовится завтрак
Тренер Прокофьев: Утренние упражнения не должны быть высокоинтенсивными
Утренняя физкультура сразу после сна не должна быть высокоинтенсивной, она должна помочь организму пробудиться, повысить тонус, "раскачать" и подготовить тело к предстоящему дню. Три простых, но эффективных упражнения, которые можно сделать, пока готовится завтрак, Лайфу перечислил тренер по футболу и фитнесу Андрей Прокофьев.
1. Поднятие на носочки и прыжки с приземлением на пятки. Это упражнение влияет на разгон лимфатической системы, помогает при борьбе с отёками, в активизации внутренних процессов организма. Также оно положительно влияет на икроножные мышцы.
Как выполнить: встаньте ровно, держась за стол/стул, другую поверхность. Стопы на ширине плеч. Медленно осуществите подъём и зафиксируйтесь в положении на носочках на 20–30 секунд. После чего медленно опуститесь. Повторите упражнение пять-десять раз.
2. Вакуум. Делать его рекомендуют натощак. Процесс выполнения не занимает много времени, поэтому это отлично впишется в утренний ритуал.
Как выполнить: делаете два-четыре глубоких вдоха и выдоха. На последнем выдохе максимально вытолкните воздух из лёгких, после чего задержите дыхание и втяните живот. Зафиксируйте это положение на десять секунд. У вас должно создаться ощущение, что живот приклеивается к позвоночнику. Повторите упражнение два-три раза. Для облегчения выполнения упражнения можно облокотиться на поверхность.
3. Отведение ног в сторону / назад. Вы можете стоять за плитой, наливать кофе и выполнять это упражнение. Минимум вашего времени, но зато эффект накопительный — подтянутые мышцы.
Как выполнить: встаньте ровно, обопритесь на поверхность (стол, стул). Зафиксируйте верхнюю часть тела, исключите прогиб в пояснице. Затем делайте отведение ноги в сторону / назад, сокращая при этом ягодичную мышцу. Следите, чтобы положение верхней части тела не менялось. Выполните упражнение 20–30 раз.
"Все утренние упражнения необходимы для пробуждения организма, а ни в коем случае не для тяжёлой физической нагрузки", — подчеркнул Андрей Прокофьев.
А ранее диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина перечислила наиболее эффективные упражнения для уменьшения талии. Предложенный специалистом комплекс включает в себя две вариации планки и "вакуум".
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