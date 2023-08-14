Названо 3 лучших упражнения для осиной талии, которые можно делать где угодно
Тренер Волынкина назвала планку и "вакуум" лучшими упражнениями для талии
Диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина перечислила наиболее эффективные упражнения для уменьшения талии. Предложенный специалистом комплекс включает в себя две вариации планки и "вакуум".
"Очень хорошо помогают скрутки в планке. Стоя в обычной планке на прямых руках, разворачиваемся влево, опорная рука строго под плечом, голова и шея ровно. Свободная рука вытянута вверх перпендикулярно полу", — поделилась Волынкина с NEWS.ru.
Боковая планка, продолжила тренер, также может быть дополнена вспомогательными действиями. Для повышения эффективности во время стойки на руке или предплечье можно поднимать таз. "Вакуум" же предполагает сильное втягивание живота и удержание его в таком положении на протяжении некоторого времени, подытожила она.
Ранее Лайф сообщал, что зачастую в погоне за плоским животом девушки выполняют популярные упражнения, которые не помогут добиться желаемого результата. К ним относятся, например, скручивания в положении лёжа и велосипедный кранч.