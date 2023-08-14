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14 августа, 16:36

Названо 3 лучших упражнения для осиной талии, которые можно делать где угодно

Тренер Волынкина назвала планку и "вакуум" лучшими упражнениями для талии

Диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина перечислила наиболее эффективные упражнения для уменьшения талии. Предложенный специалистом комплекс включает в себя две вариации планки и "вакуум".

"Очень хорошо помогают скрутки в планке. Стоя в обычной планке на прямых руках, разворачиваемся влево, опорная рука строго под плечом, голова и шея ровно. Свободная рука вытянута вверх перпендикулярно полу", — поделилась Волынкина с NEWS.ru.

Боковая планка, продолжила тренер, также может быть дополнена вспомогательными действиями. Для повышения эффективности во время стойки на руке или предплечье можно поднимать таз. "Вакуум" же предполагает сильное втягивание живота и удержание его в таком положении на протяжении некоторого времени, подытожила она.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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