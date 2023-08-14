Названо 3 лучших упражнения для осиной талии, которые можно делать где угодно

Диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина перечислила наиболее эффективные упражнения для уменьшения талии. Предложенный специалистом комплекс включает в себя две вариации планки и "вакуум".

"Очень хорошо помогают скрутки в планке. Стоя в обычной планке на прямых руках, разворачиваемся влево, опорная рука строго под плечом, голова и шея ровно. Свободная рука вытянута вверх перпендикулярно полу", — поделилась Волынкина с NEWS.ru.

Боковая планка, продолжила тренер, также может быть дополнена вспомогательными действиями. Для повышения эффективности во время стойки на руке или предплечье можно поднимать таз. "Вакуум" же предполагает сильное втягивание живота и удержание его в таком положении на протяжении некоторого времени, подытожила она.