Россиянам рассказали, как потягушки помогут привести тело в тонус

Наступает осень, и с каждым днём нам всё сложнее просыпаться рано утром, хотя и существует народная мудрость "Кто рано встаёт, тому Бог подаёт". На помощь высших сил рассчитывать не стоит, а вот на советы профессионалов вполне можно положиться. О том, как не просто проснуться, но и быть в тонусе, Лайфу рассказала преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова.

1. Дышите правильно

Дыхательные упражнения — отличный способ активизировать свою энергию, говорит Меркулова. А главное, их можно начать делать, не поднимаясь с кровати. Глубоко вдохните через нос, задержите дыхание на несколько секунд и медленно выдохните через рот. Повторите несколько раз. Кровообращение улучшится, а значит, мозг и мышцы быстрее активизируются.

2. Загляните в себя

Затем специалист советует попробовать медитацию и йогу. Продолжайте дышать глубоко и размеренно, отпуская все мысли, сосредоточьтесь на ощущениях и внутреннем источнике силы. Постепенно добавляйте позы йоги. Так вы улучшите фокусировку, растянете мышцы, улучшите гибкость и избавитесь от сонливости.

3. Тянитесь к солнышку

Ещё бабушки советовали нам делать потягушки, и это был дельный совет. Поднимаем руки над головой и тянемся макушкой за кончиками пальцев, носочки тоже тянем, выгоняя скованность из тела. Можно сделать скручивания, чтобы размять спину. Простые потягивания подарят вам прилив энергии и помогут проснуться, говорит собеседница Лайфа.

4. Посмотрите, как прекрасен мир

Вращение головы можно делать лёжа, но лучше всё же сесть. Посмотрите прямо вперёд, а затем медленно поверните голову вправо, потом влево. Повторите несколько раз. Это упражнение поможет расслабить мышцы шеи.

5. Бегом к новым открытиям

Попробуйте бег на месте в течение одной-двух минут. Руками можно размахивать в такт движению ног. Это упражнение активизирует ваше кровообращение и поможет проснуться.

6. Контрастный душ — спаситель душ

И ещё один проверенный способ — контрастный утренний душ. Да, уже не упражнение, но он ведь всё равно понадобится. А смена температур будет стимулировать циркуляцию крови и отлично прогонит сонливость. Начните с тёплой воды, затем постепенно переключайтесь на прохладную и обратно. Всегда заканчивайте процедуру водой с более низкой температурой, а после разотритесь полотенцем. Это способствует ускорению циркуляции крови и снятию сонливости.

"Главное, не перестарайтесь с усилиями. В результате приготовлений нужно почувствовать бодрость, а не усталость. Движения плавные, аккуратные, медленные, без напряжения", — заключила собеседница Лайфа.