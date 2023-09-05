Не вставая со стула: Фитнес‑тренер назвал лёгкое упражнение, снимающее головную боль

Регулярные физические нагрузки позволяют снизить частоту и интенсивность головных болей, однако не все знают, какие именно упражнения надо выполнять, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Есть одно, которое можно сделать даже сидя на стуле. Подробнее о нём рассказал фитнес-менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness Эдуард Шакула.

"Сядьте прямо, опустите плечи и расслабьте шею. Медленно выдвигайте подбородок вперед, пока не почувствуете лёгкое напряжение в задней части шеи. Задержитесь в этой позиции на пять секунд, затем медленно вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение пять-десять раз", — отметил он в беседе с РИАМО.

Полезными для головы также являются упражнения на расслабление и растяжку, например йога или пилатес: они снимают напряжение в мышцах шеи и верхней части спины, то есть воздействуют на причину болей. Также эксперт советует обратить внимание на лёгкие кардионагрузки, быструю ходьбу и плавание. А вот про высокоинтенсивные интервальные тренировки при головных болях лучше забыть, так как они усугубляют состояние из-за переутомления и обезвоживания, подчеркнул Шакула.