Названы виды головной боли, при которых нужно срочно бежать к неврологу

С головной болью сталкивается практически каждый, но зачастую многие оставляют это без должного внимания. Как рассказал газете "Вечерняя Москва" врач-невролог "Клиники Фомина" Валерий Куваев, если голова болит чаще десяти раз в месяц, то нужно срочно обратиться к неврологу.

Причины возникновения недуга делят на две группы — первичные и вторичные. К первичным относится 90% всех головных болей — это ответ на определённые сигналы в нервной системе. В данном случае речь идёт не о повреждениях, а о химических процессах, пояснил врач. Они не требуют подробного обследования: достаточно вести дневник наблюдений за своим здоровьем. Наиболее частые из первичных болей — головная боль напряжения и мигрень.

"Мигрень, например, может проявляться болью в лице, за глазом, а боль жевательных мышц — отдавать в темечко. Но есть и более редкие виды. Например, головная боль при оргазме или кратковременная головная боль от мороженого", — рассказал Куваев.

Вторичные боли имеют отношение к симптомам какой-то болезни. Боль может сопровождать опухоли мозга, инсульт, менингит и так далее. В этом случае нужно проводить подробные обследования, чтобы исключить или подтвердить догадки врачей.

По словам специалиста, необходимо обращаться к неврологу, чтобы не упустить что-либо опасное. Поводом для визита к врачу являются редкие, но сильные головные боли, выбивающие из нормальной жизни. Также стоит насторожиться, если они появляются до 10 дней в месяц и сопровождаются головокружением, слабостью в руке, оглушённостью и прочими симптомами.