Россиянам рассказали, из-за чего в жару может болеть голова

Летом у некоторых людей голова может болеть чаще, чем в другие времена года. Всё дело в жаре, которая требует от сосудов быстрых спазмов и расслаблений, рассказал радио Sputnik невролог, эпилептолог и доктор медицинских наук Василий Генералов.

По его словам, сильнее подвержены погодным переменам те, кто страдает вегетососудистой дистонией, а также дисфункцией надпочечников. Проблемы возникают и у тех, у кого нарушен венозный отток. Таким людям лучше поменьше находиться на жаре и принимать венотонические средства, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Если из-за жары происходит выраженное расширение сосудов, то также может и упасть давление. Таким людям поможет крепкий чай или кофе. По словам врача, ещё одна возможная причина головной боли в жару — обезвоживание.

"Обезвоживание и обильное потоотделение также могут приводить к головной боли. В крови всё-таки содержится вода, и если происходит обезвоживание, то эритроциты начинают при проходе через капилляры слипаться, обмен кислорода на уровне капилляров замедляется, возникает тканевая гипоксия. В жаркую погоду нужно пить много воды", — пояснил Генералов.

Острую головную боль терпеть не стоит, продолжил доктор. Облегчить недуг поможет препарат, который снимет спазм. Также на этот случай существуют упражнения для сосудов. Например, можно поставить дома два таза — с холодной и тёплой водой — и по очереди опускать в них стопы, удерживая их по 30 секунд в воде. Это занимает всего 15 минут, но после таких манипуляций можно стать менее чувствительным к погодным переменам.