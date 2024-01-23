Ещё одна тайна СССР: Для чего в советских унитазах делали полочку — 4 веские причины
Каждый пьедестал в туалете СССР был настоящим героем среди сантехнических инноваций, а вы и не подозревали. Теперь такой практически не найти!
Обложка © VK / СССР-моя РОДИНА
Вряд ли кто-то думал, что советские туалеты могут быть покрыты тайной бытия, правда? Но на повестке возник очень важный и животрепещущий вопрос: почему в СССР практически все унитазы были со специальными полочками в чаше, или, как их ещё называют, пьедесталами? А вот в современных моделях такое практически не встречается.
1. Защита от брызг
Почему в советских унитазах была полочка: что это и где её искать? Фото © Shutterstock
Первый ответ прост: этот пьедестал сделали специально для того, чтобы уменьшить количество брызг при смыве и в процессе испражнения. Дело здесь не только в испачканном костюме после похода в уборную и не в противных холодных капельках на попе. Просто в этих самых брызгах сидит огромное количество всевозможных микробов.
2. Борьба с микробами
Различные бактерии разлетаются в радиусе двух метров и садятся на предметы личной гигиены, например на туалетную бумагу. А если санузел совмещённый — то ещё и на зубные щётки, мочалки, полотенца и прочие предметы, через которые человек может с лёгкостью подхватить инфекцию. Чтобы попытаться минимизировать оседание разной дряни, и создавалась эта полочка.
3. Задерживает случайно выпавший предмет
В СССР в унитазах делали пьедестал для защиты от брызг и попытки спасти упавший предмет. Фото © ТАСС / Андрей Зубарев
Только не говорите, что у вас ни разу ничего не падало в унитаз… Так вот благодаря этой полочке больше шансов, что ту или иную вещь она задержит и не даст ей улизнуть в сливную трубу. Особенно актуальны стали бы модели унитазов с такой штукой сегодня, когда практически никто не уходит в уборную без телефона.
4. Маскировка звуков
Почему в советских унитазах была полочка: что это и где её искать? Фото © Shutterstock
И наконец, не стоит забывать о звуковых эффектах. Помимо своих прочих талантов эта полочка ещё и мастерски снижает громкость доносящихся звуков ваших испражнений. Особенно актуально это в период начала романтических отношений или в присутствии гостей в квартире. О том, как это происходит, знали только вы и ваш туалет.
Несмотря на все преимущества, такая модель требует более частой и тщательной чистки, так как вода на полочке зачастую застаивается, что приводит к появлению ржавчины, налёта, неприятного запаха и бактерий. Однако многие до сих пор не теряют надежды найти в магазине именно тот самый советский унитаз.
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