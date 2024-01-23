Ещё одна тайна СССР: Для чего в советских унитазах делали полочку — 4 веские причины

Вряд ли кто-то думал, что советские туалеты могут быть покрыты тайной бытия, правда? Но на повестке возник очень важный и животрепещущий вопрос: почему в СССР практически все унитазы были со специальными полочками в чаше, или, как их ещё называют, пьедесталами? А вот в современных моделях такое практически не встречается.

1. Защита от брызг

Почему в советских унитазах была полочка: что это и где её искать? Фото © Shutterstock

Первый ответ прост: этот пьедестал сделали специально для того, чтобы уменьшить количество брызг при смыве и в процессе испражнения. Дело здесь не только в испачканном костюме после похода в уборную и не в противных холодных капельках на попе. Просто в этих самых брызгах сидит огромное количество всевозможных микробов.

2. Борьба с микробами

Различные бактерии разлетаются в радиусе двух метров и садятся на предметы личной гигиены, например на туалетную бумагу. А если санузел совмещённый — то ещё и на зубные щётки, мочалки, полотенца и прочие предметы, через которые человек может с лёгкостью подхватить инфекцию. Чтобы попытаться минимизировать оседание разной дряни, и создавалась эта полочка.

3. Задерживает случайно выпавший предмет

В СССР в унитазах делали пьедестал для защиты от брызг и попытки спасти упавший предмет. Фото © ТАСС / Андрей Зубарев

Только не говорите, что у вас ни разу ничего не падало в унитаз… Так вот благодаря этой полочке больше шансов, что ту или иную вещь она задержит и не даст ей улизнуть в сливную трубу. Особенно актуальны стали бы модели унитазов с такой штукой сегодня, когда практически никто не уходит в уборную без телефона.

4. Маскировка звуков

Почему в советских унитазах была полочка: что это и где её искать? Фото © Shutterstock

И наконец, не стоит забывать о звуковых эффектах. Помимо своих прочих талантов эта полочка ещё и мастерски снижает громкость доносящихся звуков ваших испражнений. Особенно актуально это в период начала романтических отношений или в присутствии гостей в квартире. О том, как это происходит, знали только вы и ваш туалет.