Эту правду об СССР вам не рассказывали: 5 фейков, исказивших взгляд на прошлое Даже после распада СССР в 1991 году Запад не оставляет попыток убедить россиян, что эта страна якобы была ужасной. С помощью блогеров он продолжает распространять и поддерживать мифы о жизни в Советском Союзе. Рассказываем, какие из них оказались фейком. 19 января, 13:17 Обложка © ТАСС / Борис Клипиницер

Если почитать всю чернуху, которую продолжают вбрасывать про СССР в Интернете, то становится действительно страшно от мысли, как ужасно жили наши предки. Говорят, что в Советском Союзе не было зубной пасты, секса и возможностей для свободного входа в церкви. Но что из этого было правдой?

Миф № 1: в СССР не было зубной пасты

Мифы про жизнь во времена Советского Союза, которые оказались сказками. Фото © ТАСС / Олег Литвин

Такой фейк распространяется в Сети с относительно недавних времён. Вбрасывать его начали некоторые блогеры, снимая фейковые, псевдоисторические документалки. Их авторы утверждают, что в Советском Союзе не было зубной пасты. Вместо этого жители СССР якобы умывались с помощью специального зубного порошка — абразивного. Он, как утверждается, повреждал эмаль и уничтожал ротовую полость к 35 годам. Из-за этого многие граждане СССР якобы уже в 30 лет выглядели как старики.

Но ничего общего с действительностью этот миф не имеет, ведь в СССР зубную пасту впервые изготовили уже в 1950 году. Через несколько лет её начали использовать по всей стране. Называлась она, кстати, "Жемчужина".

Миф № 2: в СССР не было секса

Почему мы так привыкли верить, что во времена СССР не было секса? Фото © ТАСС

Почему-то у многих россиян в голове укоренилось мнение, что в прошлом столетии кто-то действительно говорил фразу: "В СССР секса нет". Но она была вырвана из контекста. Автор фразы имел в виду, что в Советском Союзе в рекламе не должен делаться упор на демонстрацию эротики.

При этом в СССР секс, естественно, был. Иначе как бы появились следующие поколения? Просто никто эту тему не возводил в абсолют и особенно о своих похождениях не рассказывал. Причём в плане секса жители СССР чувствовали себя относительно свободно. Им практически первым во всём мире разрешили расторгать брак и делать аборты. А в начале становления Советского Союза тема интимной близости практически не была табуированной.

Миф № 3: в СССР запрещали ходить в церкви

Какие "всем известные" факты о жизни в Советском Союзе оказались просто выдумками? Фото © ТАСС / Исаак Дынин, Сергей Метелица

Советский Союз действительно относился к институту Церкви радикально. Проводились антирелигиозные кампании, многие храмы превращали в памятники культуры. Тем не менее официальное законодательство Советского Союза не запрещало гражданам посещать такие учреждения. Церковь просто была юридически и идеологически отделена от государства.

Но были и ограничения. Ходить в церковь могли все граждане СССР, кроме тех, которые были коммунистами и комсомольцами.

Миф № 4: все граждане СССР были равны и жили хорошо

Вспоминая эти факты о временах СССР, становится страшно подумать, как только выживали граждане Страны Советов. Фото © ТАСС / Владимир Воротников

Этот тезис распространяется противоположным антисоветскому лагерем — теми, кто хочет возрождения сверхдержавы прошлого. Многие считают, что в СССР хорошо жили абсолютно все. Но это не соответствует действительности.

Хотя, по задумке, в Советском Союзе все граждане и должны были зарабатывать много, но были и некие "касты избранных". Больше денег получали люди, работающие на промышленных объектах. Меньше — продавцы, сотрудники транспорта, а также сферы обслуживания.

Та часть Союза, которая находилась ближе к Европе, жила чуть богаче, чем восток СССР. Более комфортные условия по сравнению с маленькими населёнными пунктами и деревнями были и в крупных городах. Чем богаче был регион, тем выше в нём были зарплаты, больше строили домов и создавали товаров для жителей. То есть СССР по уровню жизни граждан практически ничем не отличался от других стран мира. В нём были и относительно богатые, и средний класс, и бедные люди.

Миф № 5: советские товары были лучшими в мире

Почему мы привыкли боготворить времена СССР и правда ли всё так было на самом деле? Фото © ТАСС / Николай Беркетов

Многие верят, что в СССР всё было лучше, чем сейчас. И продукты питания, и вещи, и техника. Однако этот миф хоть и славит жизнь в Союзе, но тоже не соответствует действительности.

Низкое качество огромного количества товаров обнаружилось ещё в начале 1960-х годов. Власти СССР в тот момент заметили, что ассортимент многих изделий быстро приходил в негодность, и потребовали от изготовителей повысить качество. Но к значительному улучшению товаров это не привело, поскольку упор при производстве изделий был в сторону количества.

Множество видов бытовой техники, например холодильников и магнитофонов, выходило из строя из-за фабричного брака. Аналогично дела обстояли с обувью из кожи и посудой. К тому же регулярно портились многие продукты, например колбаса и овощи.

Поэтому не нужно ни романтизировать СССР, ни критиковать его. Относитесь к этой стране просто как к важному периоду отечественной истории. В том государстве было и плохое, и хорошее. Как, впрочем, в любой стране мира.

Авторы Елизавета Терешкова