6 самых вредных, но обожаемых лакомств из СССР, после которых прощались с зубами

Сладости, такие как конфеты, торты, пирожные с начинкой и другие лакомства, часто содержат много сахара и калорий, что может привести к нездоровому питанию и потенциально серьёзным проблемам со здоровьем. Но в советские времена мало кто задумывался о пользе и вреде вкусняшек, изготовленных строго по ГОСТу, искренне радуясь каждой конфете или же пирожному на столе. Пришло время раскрыть позабые опасности!

1. Ириски

6 самых вредных десертов времён СССР: что любили наши мамы. Фото © ep-malvina.livejournal.com

Ириски были очень популярны в Советском Союзе. Сложно представить, сколько из-за них выпало молочных и коренных зубов, а сколько пломб… Все же помнят "Золотой ключик", "Буратино", "Тузик", "Кис-кис"? Некоторые есть и по сей день, правда молодое поколение не спешит ими лакомится. Советские стоматологи, наверное, боготворили эти конфеты за нескончаемую работу!

2. Пирожное "Картошка"

Ломали зубы и набирали вес, но всё равно любили эти советские сладости. Фото © Shutterstock

Для многих жителей СССР пирожное с аппетитным, но не для лакомства названием "Картошка" было обожаемым десертом. Если вы откроете кулинарную книгу, то найдёте домашний рецепт блюда, где основным компонентом является бисквит, а наполнитель — сливки или сгущённое молоко.

Конечно, в СССР никто и не думал выпекать для "Картошки" бисквиты. Сборник "Рецептуры на торты, пирожные, кексы и рулеты", который был напечатан для работников пищевой отрасли гласил: в основе этих пирожных лежат… обрезки от других пирожных и тортов. Вот так безотходное производство! Отвратительно, не так ли? Что уж там говорить про сгущёнку, сливки или сливочное масло…

3. "Грильяж"

Ломали зубы и набирали вес, но всё равно любили эти советские сладости. Фото © Shutterstock

А вот и конфеты, любимые многими взрослыми и детьми по сей день. Восточная сладость из застывшего сахарного сиропа с добавлением измельчённых орехов стала неотъемлемой частью любого чаепития. Младшее поколение обожало разгрызать хрустящее карамельно-ореховое лакомство, а взрослые предпочитали его неспешно рассасывать, восторгаясь вкусом.

В вазе "Грильяж" выглядел всегда презентабельно благодаря яркой обёртке, да и само название звучит крайне привлекательно. Только вот пользы у него совсем немного. При изготовлении конфет выделяются тугоплавкие жиры, которые организму сложно переваривать. К тому же "Грильяж" среди конфет самый твёрдый, поэтому, разжёвывая его, очень легко повредить эмаль зубов.

4. "Раковые шейки"

Самые опасные сладости из СССР, которые любили дети и стоматологи. Фото © picturehistory.livejournal.com

Эти конфеты со странным названием имели великолепный вкус. Лакомство состоит из сахарной глазури, глазированной картофельной патокой, смесью миндаля, сахара, ванильного экстракта и других ингредиентов. Во рту создавалось ощущение слегка хрустящей сладости с орехово-вишнёвым вкусом. Несмотря на огромную популярность в советские времена, употребление прилипающих к зубам конфеток редко обходилось без последствий. Зачастую сладкоежки лишались свеженьких пломб и вновь спешили на визит к стоматологу, который их ждал с нетерпением.

5. Торт "Птичье молоко"

Вредные лакомства из СССР, от которых были практически все без ума. Фото © Shutterstock

А вы знаете, что "Птичье молоко" стал первым официально изобретённым в СССР и запатентованным тортом? Создавали это лакомство лучшие советские кондитеры, а премьера его состоялась в 1960 году. Над названием долго не думали и взяли его от знаменитых конфет фабрики "Красный Октябрь".

На удивление, начинка торта сильно отличалась от конфетной. Дело в том, что для конфет использовали желейный вариант, а для торта — молочный состав на основе агар-агара. Но, как всегда, прекрасные начинания вскоре разрушила проза жизни. Агар-агар в СССР был дорогим и редким продуктом, поэтому ГОСТ разрешал заменить его на обычный крахмал. Позднее ещё и яйца в рецепте заменили меланжем. В общем, получилась отрава редкостная.

6. "Корзинка"

Советские конфеты, пирожные и торты, от которых выпадали зубы. Фото © Shutterstock