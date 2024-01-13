Адвокат объяснил, законно ли хранить дома книги иноагента и экстремиста Акунина*

На книжных полках многих россиян наверняка найдутся книги писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*), которого Минюст накануне признал иностранным агентом вдобавок к ранее присвоенному статусу террориста и экстремиста. Адвокат Тимур Харди объяснил, грозит ли ответственность тем, в чьей библиотеке есть произведения авторства литератора.

По словам юриста, в этом вопросе есть два важных момента. В первую очередь внесение писателя в список террористов и экстремистов не то же самое, что признание его таковым по решению суда. Во-вторых, написанные Акуниным* книги будут запрещены к хранению и обороту, только если в их отношении будет принято соответствующее решение суда на основании специальной экспертизы.

"То есть, если автор, включённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, написал сказку для детей или пособие по кройке и шитью, эти книги, разумеется, в список экстремистских включены не будут. Соответственно, их можно хранить, дарить, продавать и так далее", — отметил Харди в беседе с "Вечерней Москвой", добавив, что статус писателя должен будет указываться в печатных изданиях.

Эксперт пояснил, что в тех книгах, которые были изданы до включения Акунина* в реестры иноагентов, террористов и экстремистов, соответствующий статус указать невозможно, поэтому людям бояться нечего. Другое дело, если экстремистскими будут признаны конкретные произведения.

"Однако и это обстоятельство не означает, что надо сразу же выбрасывать такую литературу, хотя продавать или распространять её, конечно же, не стоит", — подытожил адвокат.