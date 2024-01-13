Латвия принудительно выдворила 82-летнего российского пенсионера
Псковские власти помогут российскому пенсионеру, которого выслали из Латвии
Пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии. Обложка © t.me / Михаил Ведерников
Власти Псковской области окажут помощь 82-летнему российскому военному пенсионеру Борису Каткову, которого принудительно депортировали из Латвии. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.
В Псковской области встретили пенсионера, депортированного из Латвии. Видео © t.me / Михаил Ведерников
"Бориса Григорьевича встретили на самой границе. Обеспечили всё необходимое, окружили вниманием и заботой. Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку", — написал он в телеграм-канале.
Позже губернатор рассказал, что пенсионер переночевал в Пскове и решил отправиться в Калининград, где проработал много лет. Глава Калининградской области Антон Алиханов заверил коллегу, что в городе к прибытию Бориса Григорьевича всё будет готово. Ему окажут необходимую помощь и уделять максимум внимания.
"Знаю, что так и будет. Мы со своей стороны обеспечим комфортный и безопасный переезд. Своих не бросаем!" — добавил Ведерников.
Напомним, ещё в конце прошлого года стало известно, что власти Латвии планируют депортировать минимум 1213 россиян, которые не подали документы на ВНЖ к установленному законом сроку — 30 ноября. При этом в Управлении по делам гражданства и миграции прибалтийской страны уточнили, что речь идёт о высылке почти 800 россиян старше 60 лет.