Латвия принудительно выдворила 82-летнего российского пенсионера

Власти Псковской области окажут помощь 82-летнему российскому военному пенсионеру Борису Каткову, которого принудительно депортировали из Латвии. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

В Псковской области встретили пенсионера, депортированного из Латвии. Видео © t.me / Михаил Ведерников

"Бориса Григорьевича встретили на самой границе. Обеспечили всё необходимое, окружили вниманием и заботой. Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку", — написал он в телеграм-канале.

Позже губернатор рассказал, что пенсионер переночевал в Пскове и решил отправиться в Калининград, где проработал много лет. Глава Калининградской области Антон Алиханов заверил коллегу, что в городе к прибытию Бориса Григорьевича всё будет готово. Ему окажут необходимую помощь и уделять максимум внимания.

"Знаю, что так и будет. Мы со своей стороны обеспечим комфортный и безопасный переезд. Своих не бросаем!" — добавил Ведерников.