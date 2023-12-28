"Вопрос принципа": Латвия собирается депортировать более тысячи россиян

Власти Латвии собираются депортировать по меньшей мере 1213 россиян, сообщили в пресс-службе Управления по делам гражданства и миграции страны. Указывается, что они не подали документы на получение вида на жительство к установленному законом сроку — 30 ноября. Число таких лиц ещё не окончательное.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя данные ведомства, не стал оценивать их, отметив, что закон необходимо соблюдать. По его словам, важно проанализировать, почему столько россиян, проживающих в стране, не подали документы для своей легализации.

"Это уже вопрос принципа", — добавил глава государства.