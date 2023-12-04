"Счастье не придёт в их дом": Путин предостерёг страны от свинского отношения к русским

Если в Латвии продолжат по-свински обращаться к русскому населению, которое хочет работать и развиваться там, то вскоре власти страны столкнутся с ответным отношением. Соответсвующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, а с ними будут там по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своих стран", — сказал глава государства.

Путин не сомневается в том, что "счастье не придёт в дом" тех стран, которые допускают русофобскую политику. Президент также обратил внимание на то, что наши соотечественники столкнулись с русофобией в Прибалтике задолго до начала спецоперации.