"Позорный конкурс русофобов": Путин высказался о международной системе прав человека

Международная система прав человека деградирует, а её институты ангажированы западными странами, заявил российский лидер Владимир Путин. Он напомнил, что 10 декабря исполняется 75 лет со дня принятия Организацией Объединённых Наций (ООН) Всеобщей декларации прав человека.

"К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Её институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность", — подчеркнул президент РФ в ходе встречи с членами Совета по правам человека в понедельник, 4 декабря.

Также глава России укорил международные институты в сфере прав человека за проявления русофобии. Путин напомнил об их отношении к проблемам жителей Донбасса.

"На протяжении восьми лет мы видели их (институтов. — Прим. Лайфа) беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса. В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов", — отметил президент.