"Другого пути у России не было": В СПЧ назвали СВО правозащитной операцией
Член СПЧ Демичева назвала СВО на Украине правозащитной операцией
Ольга Демичева. Обложка © Telegram / demiol6
Российская военная спецоперация на Украине является правозащитной операцией, другого пути у нашей страны попросту не было. Об этом заявила президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", врач-эндокринолог и член СПЧ Ольга Демичева на вручении Госпремии в Кремле.
Она отметила, что уже девять лет, как украинская сторона обстреливает Донбасс. От вражеских снарядов уже погибли сотни детей, а западные правозащитники продолжают закрывать глаза на ситуацию. По всей видимости, для них жители Донбасса, как подчеркнула Демичева, являются "людьми второго сорта".
"Меня часто спрашивают, как я отношусь к СВО. Я далека от политики, но часто бываю в Донбассе и считаю СВО правозащитной операцией. И другого пути у России не было", — резюмировала Демичева.
Ранее Лайф сообщал, что глава государства Владимир Путин в День России вручил госпремии и золотые медали Героев Труда в Кремле. Помимо врача Демичевой награды, в частности, получили академики РАН Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, а также продюсер фильма "Вызов" Константин Эрнст и актриса Юлия Пересильд.