Российская военная спецоперация на Украине является правозащитной операцией, другого пути у нашей страны попросту не было. Об этом заявила президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", врач-эндокринолог и член СПЧ Ольга Демичева на церемонии вручения в Кремле. Она стала лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2022 года.

Демичева отметила, что уже девять лет, как украинская сторона обстреливает Донбасс. От вражеских снарядов уже погибли сотни детей, а западные правозащитники продолжают закрывать глаза на ситуацию. По всей видимости, для них жители Донбасса, как подчеркнула Демичева, являются "людьми второго сорта".

"Меня часто спрашивают, как я отношусь к СВО. Я далека от политики, но часто бываю в Донбассе и считаю СВО правозащитной операцией. И другого пути у России не было", — резюмировала Демичева.

Ольга Демичева — известный врач-эндокринолог с многолетним стажем. С 2009 года — член Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета. Активно защищала права пациентов с сахарным диабетом. С 2018 года она вошла в правление фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы". Завоёванный ею авторитет среди сотрудников организации привёл к тому, что в 2020 году ей было предложено возглавить эту организацию.

Демичева лично много раз посещала Донбасс, где провела более 600 приёмов и консультаций. Особое внимание правозащитница уделяет и помощи бездомным. В 2021 году "Справедливая помощь Доктора Лизы" открыла центр помощи бездомным "Зелёный свет" в Москве.