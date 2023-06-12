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12 июня, 10:55

"Другого пути у России не было": В СПЧ назвали СВО правозащитной операцией

Член СПЧ Демичева назвала СВО на Украине правозащитной операцией

<p>Ольга Демичева. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/demiol6/1807" target="_blank" rel="noopener noreferrer">demiol6</a></p>

Ольга Демичева. Обложка © Telegram / demiol6

Российская военная спецоперация на Украине является правозащитной операцией, другого пути у нашей страны попросту не было. Об этом заявила президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", врач-эндокринолог и член СПЧ Ольга Демичева на вручении Госпремии в Кремле.

Она отметила, что уже девять лет, как украинская сторона обстреливает Донбасс. От вражеских снарядов уже погибли сотни детей, а западные правозащитники продолжают закрывать глаза на ситуацию. По всей видимости, для них жители Донбасса, как подчеркнула Демичева, являются "людьми второго сорта".

"Меня часто спрашивают, как я отношусь к СВО. Я далека от политики, но часто бываю в Донбассе и считаю СВО правозащитной операцией. И другого пути у России не было", — резюмировала Демичева.

Путин поздравил граждан с Днём России

Путин поздравил граждан с Днём России

Ранее Лайф сообщал, что глава государства Владимир Путин в День России вручил госпремии и золотые медали Героев Труда в Кремле. Помимо врача Демичевой награды, в частности, получили академики РАН Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, а также продюсер фильма "Вызов" Константин Эрнст и актриса Юлия Пересильд.

Александр Юнашев
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