Российская военная спецоперация на Украине является правозащитной операцией, другого пути у нашей страны попросту не было. Об этом заявила президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", врач-эндокринолог и член СПЧ Ольга Демичева на вручении Госпремии в Кремле.

Она отметила, что уже девять лет, как украинская сторона обстреливает Донбасс. От вражеских снарядов уже погибли сотни детей, а западные правозащитники продолжают закрывать глаза на ситуацию. По всей видимости, для них жители Донбасса, как подчеркнула Демичева, являются "людьми второго сорта".

"Меня часто спрашивают, как я отношусь к СВО. Я далека от политики, но часто бываю в Донбассе и считаю СВО правозащитной операцией. И другого пути у России не было", — резюмировала Демичева.