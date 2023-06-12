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12 июня, 09:36

Путин поздравил граждан с Днём России

Путин: День России утверждает единство многонационального народа страны

Президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём России, отметив, что этот праздник утверждает единство нашего многонационального народа.

"Поздравляю всех с праздником, с Днём России. Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа. Сегодня в непростое для РФ время они ещё больше, крепче объединяют наше общество, служат надёжной опорой нашим героям, участникам СВО", — отметил глава государства на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда.

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Президент назвал священным наследие предков, заверил в верности их традициям.

"Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаём, что значит их свершение, их неизменная сплочённость, твёрдая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества", — подчеркнул президент.

Ранее поздравления с Днём России опубликовали врио глав двух новых субъектов РФ — ЛНР и ДНР. Леонид Пасечник отметил, что Луганская Народная Республика в составе России получила новую жизнь, где государство обеспечивает социальную защиту граждан и модернизацию важнейших отраслей. А Денис Пушилин подчеркнул, что граждане региона испытывают особые чувства, впервые отмечая этот праздник как полноправный субъект РФ.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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