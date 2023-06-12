Путин поздравил граждан с Днём России

Президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём России, отметив, что этот праздник утверждает единство нашего многонационального народа.

"Поздравляю всех с праздником, с Днём России. Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа. Сегодня в непростое для РФ время они ещё больше, крепче объединяют наше общество, служат надёжной опорой нашим героям, участникам СВО", — отметил глава государства на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда.

Президент назвал священным наследие предков, заверил в верности их традициям.