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12 июня, 09:19

Пушилин поздравил жителей Донбасса с Днём России

Пушилин поздравил с Днём России и заявил, что быть частью РФ — это честь

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Донбасса с Днём России. Он отметил, что граждане региона испытывают особые чувства, впервые отмечая этот праздник в составе РФ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Донбасса с Днём России. Видео © T.me / pushilindenis

"Впервые мы отмечаем это знаменательное событие в составе Великой Родины и с гордостью поднимаем наш родной триколор в знак того, что Россия была, есть и будет всегда", — сказал Пушилин в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

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По словам врио главы ДНР, любовь к России, верность ей — "это наш духовный огонь, который горит в каждом, кто защищает страну на фронте и трудится в тылу". Пушилин добавил, что быть частью России — это честь, счастье и гордость. Он также заметил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы "наша Россия становилась сильнее и благополучнее".

Ранее космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили соотечественников с Днём России и напомнили о стержне единства россиян. Они подчеркнули, что Родина — гораздо больше, чем место, где мы родились, где мы живём.

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Обложка ©

T.me / pushilindenis

Иван Косицын
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