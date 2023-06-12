Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Донбасса с Днём России. Он отметил, что граждане региона испытывают особые чувства, впервые отмечая этот праздник в составе РФ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Донбасса с Днём России. Видео © T.me / pushilindenis

"Впервые мы отмечаем это знаменательное событие в составе Великой Родины и с гордостью поднимаем наш родной триколор в знак того, что Россия была, есть и будет всегда", — сказал Пушилин в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

По словам врио главы ДНР, любовь к России, верность ей — "это наш духовный огонь, который горит в каждом, кто защищает страну на фронте и трудится в тылу". Пушилин добавил, что быть частью России — это честь, счастье и гордость. Он также заметил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы "наша Россия становилась сильнее и благополучнее".