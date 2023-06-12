Врио главы ЛНР Пасечник в День России заявил о новой жизни региона в составе РФ

Луганская Народная Республика в составе РФ получила новую жизнь, где государство обеспечивает социальную защиту граждан и модернизацию важнейших отраслей. Жители ощутили внимание со стороны руководства страны, сплочённость и взаимовыручку народов. Об этом в День России заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

"Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплочённость и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности — Луганщина, без преувеличения, получила новую жизнь", — заявил Пасечник в поздравлении ко Дню России.

Руководитель региона выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям республика станет самодостаточным и преуспевающим регионом РФ.

Стоит отметить, что в этом году в ЛНР впервые отмечают День России в качестве полноправного субъекта Федерации.