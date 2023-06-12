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12 июня, 05:16

Врио главы ЛНР Пасечник в День России заявил о новой жизни региона в составе РФ

<p>Врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Луганская Народная Республика в составе РФ получила новую жизнь, где государство обеспечивает социальную защиту граждан и модернизацию важнейших отраслей. Жители ощутили внимание со стороны руководства страны, сплочённость и взаимовыручку народов. Об этом в День России заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

"Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплочённость и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности — Луганщина, без преувеличения, получила новую жизнь", — заявил Пасечник в поздравлении ко Дню России.

Руководитель региона выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям республика станет самодостаточным и преуспевающим регионом РФ.

12 июня отмечают День России: праздничные мероприятия и значение праздника

12 июня отмечают День России: праздничные мероприятия и значение праздника

Стоит отметить, что в этом году в ЛНР впервые отмечают День России в качестве полноправного субъекта Федерации.

Ранее граждан с Днём России с борта МКС поздравили космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Они подчеркнули, что Родина — гораздо больше, чем место, где мы родились, где мы живём.

Никита Никонов
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