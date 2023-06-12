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11 июня, 21:24

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём России

Космонавты МКС в поздравлении с Днём России напомнили о стержне единства россиян

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили соотечественников с Днём России и напомнили о стержне единства россиян. Их видеообращение опубликовано в телеграм-канале "Роскосмоса".

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили соотечественников с Днём России. Видео © t.me / "Роскосмос"

"Для нас Россия, Родина гораздо больше, чем место, где мы родились, где мы живём. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь нашей истории с духовными ценностями и нравственными устоями, и эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения", — подчеркнул Петелин.

Космонавт Федяев также напомнил, что на долю страны выпало немало тяжёлых испытаний и переломных этапов, но россияне всегда с честью и достоинством преодолевали все трудности благодаря стойкости и преданности Отчизне.

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Обложка ©

t.me / "Роскосмос"

Оксана Попова
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