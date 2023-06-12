Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём России
Космонавты МКС в поздравлении с Днём России напомнили о стержне единства россиян
Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили соотечественников с Днём России и напомнили о стержне единства россиян. Их видеообращение опубликовано в телеграм-канале "Роскосмоса".
Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили соотечественников с Днём России. Видео © t.me / "Роскосмос"
"Для нас Россия, Родина гораздо больше, чем место, где мы родились, где мы живём. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь нашей истории с духовными ценностями и нравственными устоями, и эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения", — подчеркнул Петелин.
Космонавт Федяев также напомнил, что на долю страны выпало немало тяжёлых испытаний и переломных этапов, но россияне всегда с честью и достоинством преодолевали все трудности благодаря стойкости и преданности Отчизне.
Сегодня, 12 июня 2023 года, наша страна отмечает большой государственный праздник — День России. Также сегодня особый день для православных — начало одного из постов. Какие ещё праздники отмечаются в этот день — в материале Лайфа.
t.me / "Роскосмос"