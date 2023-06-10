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10 июня, 12:26

Пулково поздравит пассажиров на всех языках народов нашей страны в День России

<p>Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Аэропорт Пулково подготовил необычный сюрприз пассажирам в День России: по громкой связи поздравления и информация о рейсах прозвучат на всех языках субъектов нашей страны. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

В частности, пассажиры услышат алтайский, башкирский, ингушский, татарский, удмуртский, чеченский, якутский и другие языки. Именно так руководство аэропорта хочет напомнить, что Россия — многонациональное государство, в котором проживает свыше 190 народностей.

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в День России по традиции вручит государственные премии лауреатам в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.

Татьяна Миссуми
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