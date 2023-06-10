Пулково поздравит пассажиров на всех языках народов нашей страны в День России
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Аэропорт Пулково подготовил необычный сюрприз пассажирам в День России: по громкой связи поздравления и информация о рейсах прозвучат на всех языках субъектов нашей страны. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".
В частности, пассажиры услышат алтайский, башкирский, ингушский, татарский, удмуртский, чеченский, якутский и другие языки. Именно так руководство аэропорта хочет напомнить, что Россия — многонациональное государство, в котором проживает свыше 190 народностей.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в День России по традиции вручит государственные премии лауреатам в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.