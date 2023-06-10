Пулково поздравит пассажиров на всех языках народов нашей страны в День России

Аэропорт Пулково подготовил необычный сюрприз пассажирам в День России: по громкой связи поздравления и информация о рейсах прозвучат на всех языках субъектов нашей страны. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

В частности, пассажиры услышат алтайский, башкирский, ингушский, татарский, удмуртский, чеченский, якутский и другие языки. Именно так руководство аэропорта хочет напомнить, что Россия — многонациональное государство, в котором проживает свыше 190 народностей.