Путин указал на ангажированность СПЧ ООН по конфликту в Донбассе

Россия продолжает выполнять обязательства в области прав человека, несмотря на отказ от членства в некоторых международных структурах. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Как отметил глава государства, международные институты в сфере прав человека, в частности Совет ООН по правам человека и Совет Европы, на протяжении конфликта в Донбассе и Новороссии показывали только ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи.

"Ввиду их очевидной предвзятости Россия вынуждена была отказаться от членства в этих структурах, продолжая чётко выполнять свои обязательства в области прав человека", — сказал Путин в обращении к участникам конференции, посвящённой 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.