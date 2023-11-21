Путин указал на ангажированность СПЧ ООН по конфликту в Донбассе
Россия продолжает выполнять обязательства в области прав человека, несмотря на отказ от членства в некоторых международных структурах. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Как отметил глава государства, международные институты в сфере прав человека, в частности Совет ООН по правам человека и Совет Европы, на протяжении конфликта в Донбассе и Новороссии показывали только ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи.
"Ввиду их очевидной предвзятости Россия вынуждена была отказаться от членства в этих структурах, продолжая чётко выполнять свои обязательства в области прав человека", — сказал Путин в обращении к участникам конференции, посвящённой 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.
А днём ранее, 20 ноября, председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов заявил о необходимости реформировать ООН. По его словам, настало время подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций, которые сегодня в большинстве своём находятся в странах Коллективного Запада.