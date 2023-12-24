Латвия опустилась до вскрытия писем, отправляемых местными в Россию и Белоруссию
Delfi: В Латвии сотрудники почты вскрывают письма в Россию и Белоруссию
Сотрудники почты в Латвии вскрывают письма, которые были отправлены в Россию и Белоруссию. Об этом пишет местный портал Delfi со ссылкой на жителя Риги.
Он рассказал, что отправил послание подруге в Москву, однако прибывший в российскую столицу конверт оказался вскрыт сотрудниками латвийского почтового отделения. Доказательством служила наклейка на конверте. Рижанин напомнил, что 96-я статья Конституции республики гарантирует гражданам неприкосновенность частной переписки, однако тут она явно была нарушена.
Примечательно, что даже в тюрьмах досмотр переписки ограничен. В то же время представитель латвийской почты Матисс Руткс пояснил, что сотрудники начали проверять письма и посылки на фоне санкций Евросоюза.
А недавно Лайф рассказывал, что латвийские силовики ворвались в здание культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге и отобрали у работников все средства связи, после чего начали их допрашивать. При этом на входе в здание сотрудники спецслужб установили "пост охраны", а в помещениях началась опись имущества и компьютерной техники.
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