"Акт бандитизма": В МИД пообещали ответ на рейдерский захват "Дома Москвы" в Риге

Москва ответит на захват спецслужбами Латвии культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге и считает такое рейдерское вторжение актом государственного бандитизма со стороны властей республики. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"21 декабря представители латвийских спецслужб ворвались в здание культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге. У сотрудников "Дома" отобрали средства связи, проводят допросы. На входе в здание установлен "пост охраны", в помещениях идёт опись имущества и компьютерной техники", — уточнила она.

Также Захарова указала, что в латвийском Сейме (парламенте) в эти дни в ускоренном режиме "проталкивается" законопроект об экспроприации "Дома Москвы" — собственности кабмина российской столицы.