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21 декабря, 16:53

"Акт бандитизма": В МИД пообещали ответ на рейдерский захват "Дома Москвы" в Риге

Захарова: РФ ответит на рейдерский захват центра "Дом Москвы" в латвийской Риге

Москва ответит на захват спецслужбами Латвии культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге и считает такое рейдерское вторжение актом государственного бандитизма со стороны властей республики. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"21 декабря представители латвийских спецслужб ворвались в здание культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге. У сотрудников "Дома" отобрали средства связи, проводят допросы. На входе в здание установлен "пост охраны", в помещениях идёт опись имущества и компьютерной техники", — уточнила она.

Также Захарова указала, что в латвийском Сейме (парламенте) в эти дни в ускоренном режиме "проталкивается" законопроект об экспроприации "Дома Москвы" — собственности кабмина российской столицы.

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Ранее президент России Владимир Путин предупредил Латвию об ответе за свинское отношение к русскому населению. Если Рига продолжит такую политику, то вскоре столкнётся с соответствующей реакцией, указал глава государства.

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ТАСС / Василий Шитов

Никита Осипов
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