"Зачистка инакомыслия": В МИД сочли проявлением цинизма задержание в Эстонии экс-редактора "Спутник Медиа"
Захарова назвала зачисткой задержание в Эстонии экс-редактора "Спутник Медиа"
Экс-редактор "Спутник Медиа" Аллан Хантсом. Обложка © VK / Allan Khantsom
Задержание эстонской полицией бывшего редактора "Спутник Медиа" Аллана Хантсома является зачисткой и цинизмом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом, по её словам, Таллин под видом защиты нацбезопасности пытается свести счёты с "неугодными" людьми.
"Подобные злоупотребления эстонской "охранки" являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты нацбезопасности свести счёты с неугодными независимыми активистами, которые, несмотря на жёсткое давление спецслужб, продолжают демонстрировать готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия между нашими странами", — отметила Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как подчеркнула дипломат, Таллин попросту хочет "выслужиться перед западными кураторами" с помощью "зачистки" инакомыслящих и разжигания русофобии.
Напомним, Хантсом был задержан эстонскими спецслужбами 7 декабря. На следующий день ему избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Предварительно, журналиста подозревают в разведывательной деятельности против Эстонии и "поддержании связей с Россией". Знакомые из его окружения сообщают, что задержание Хантсома состоялось накануне его переезда в Россию. Агентство Sputnik в Эстонии, напомним, закрылось ещё 31 декабря 2019 года.
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